吳怡農被爆與趙介佑關係匪淺　他感嘆：橋歸橋，路歸路

▲民進黨高層之子涉毒遭聲押！馬上拿到「抓耙仔」名單 衝警局問罪。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光29歲兒趙介佑涉詐欺及毒品防制條例，被刑事局搜索、逮捕，民進黨台北市黨部堅持下週再開會討論，仍未確定懲處。究竟為何民進黨不快刀斬亂麻，PPT昨（29日）晚間熱議一篇貼文，內文指民進黨台北市黨部主委吳怡農與趙家關係匪淺，讓網友恍然大悟。

網友在PTT八卦版PO文「吳怡農參選主委的幕後大推手-趙氏家族」，痛批吳怡農回台後為了大位吃相難看，而最開始力挺吳怡農參選主委的地方派系，就是趙氏家族。原PO更翻出吳怡農當初到黨部登記參選的照片，身邊只有3個人陪同，其中2個就是趙介佑爸爸趙映光和姑姑趙心瑜。

對此，國民黨台北市議員徐巧芯質疑，「趙氏家族」到底對吳怡農有什麼影響力，能夠讓一個形象清新的新任主委如此猶豫不決？但看到這篇PTT爆料文就能看出雙方關係不一般。

徐巧芯表示，如果吳怡農敢割袍斷義，向民進黨內的黑道宣戰，全面清查並大力開鍘，她會不吝於給予讚美和鼓勵；但如果為了民進黨內黑道的組織結構而同流合汙，她則會覺得非常可惜，一個備受期待的清新政治人物也不過如此爾爾。

國民黨立委林為洲則在臉書轉貼這則PTT貼文，他並未再多加批判，僅感嘆地寫下10字：「橋歸橋，路歸路，你們越界了」。

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