不滿綠高層子吸毒、謝長廷要台灣喝核廢水　藍委怒衝總統府

▲國民黨立法院黨團抗議日本核廢水，要求蔡英文道歉、謝長廷下台。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府近日爭議連連，駐日代表謝長廷替日本護航排放核廢水，又爆出民進黨台北市黨部評委召集人趙映光29歲兒趙介佑涉詐欺及毒品防制條例，被刑事局搜索、逮捕。國民黨主席江啟臣、黨團總召費鴻泰今（30日）率隊前往總統府抗議，要蔡英文出面說明。

立院黨團今（30日）在立法院提案，要求總統蔡英文應即刻撤換不適任的謝長廷，此外也應即刻向日本政府提出抗議，反對核污水入海，提案內容也主張，政府應積極參與國際第三方監管環節，確保參與監理日本政府處理核汙水過程，以保障我國人民健康與漁民權益。不過，民進黨立委挾多數優勢，國民黨的提案遭否決。

隨後，國民黨團在議場前抗議，要蔡英文向全體國人道歉，記者會也出現「台奸駐日、黑幫治國」看板，狠諷民進黨高層支持之子吸毒。記者會後，國民黨立委轉往凱達格蘭大道，要求謝長廷下台、蔡英文出面道歉。

立法院外交國防委員會邀請謝長廷返國報告「台日外交關係」，謝卻以防疫為由未返台。因應防疫需求，外交國防委員會29日決議，專案報告延至5月24日，並立即發函要求謝長廷5月2日之前要返台。