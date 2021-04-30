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社會 社會焦點 保障人權

網傳合照共諜　林飛帆代表民進黨怒告10網友...完敗理由曝光

▲有網友造謠，林飛帆與「王立強」有合照過。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

▲網路曾傳出1張林飛帆與共諜王立強合照，被標註王立強的人其實是香港議員助理。（資料照／翻攝自林飛帆臉書）

記者劉昌松／台北報導

2019年底網路上一度瘋傳民進黨副秘書長林飛帆曾與澳洲共諜「王立強」吃飯的一張合照，林飛帆和民進黨認為名譽受損，控告10名網友涉嫌妨害名譽，但台北地檢署調查，照片沒有變造，只是被標註「王立強」的人，其實是香港議員助理「李志榮」，網友基於相信照片真實，對可受公評事項提出質疑，並無真實惡意，30日處分不起訴。

2019年11月間，臉書和LINE群開始傳出1張老照片，指出當時剛向澳洲政府頭城的共諜王立強，是民進黨要角王定宇的親戚，而且曾和民進黨副秘書長林飛帆等人，同桌吃飯並且合照。

林飛帆當時先是澄清，網傳的照片中，被用紅色字標註「王立強」的，既不姓王，也不是王定宇的親戚，更不是王丹的親戚，而是他們的一位朋友，前香港立法會議員姚松炎老師的助理，叫做李志榮；接著林飛帆就代表自己和民進黨提告。

▲自稱中國大陸間諜的王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲王立強自稱是共諜向澳洲投誠，引起國際關注。（資料照／翻攝自The Age）

檢警循線找到10名網友，他們分別辯稱「公民有知的權利，發文是要詢問資訊正確性」、「單純轉貼，可供大家討論」、「想請相關單位調查」、「林飛帆開記者澄清，隨即刪除留言和照片」、「知道是假訊息，就沒再轉傳出去」等。

檢察官調查，當時正值總統、立委大選期間，網友轉傳照片引起討論，質疑民進黨和林飛帆等人與王力強的關聯性及政治立場，屬於可受公評之事，而這張照片沒有經過變造，沒有人工合成刻意錯置的跡象，網友並非憑空捏造，在相當確信下轉傳、評論，並沒有「真實惡意」，因此處分10名網友都不起訴。

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