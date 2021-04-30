撇清不識趙介佑　黃承國：我認識的是他父親

▲趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市警記狀況不斷，先是有黑衣人闖松山分局中崙派出所砸電腦、疑似扯謊滅證，接著又爆出北投分局通融綠營高幹兒子借提面會案。對此，內政部長徐國勇30日出席台北松山慈惠堂今舉行母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式時說，「台灣整體治安雖然不錯」，但仍要更精進，不要再讓影響警譽的事情再發生。

徐國勇說，警察在法紀訓練上的確要加強，並且要滾動檢討，已要求警大跟警專教師加強學員教育，同時也指示警政署督察室訓練科，加強員警在職訓練。但他強調，「台灣整體治安雖然不錯」，但仍要更精進，不要再讓影響警譽的事情再發生。

對於近期發生的警紀案，徐國勇表示，有跟警政署長陳家欽講，一定要徹查到底，該怎辦怎辦，不能徇私包庇，希望很快就有調查結果。

至於民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，徐國勇和趙介佑的合照也被披露。對此，徐國勇說，「我照相不分藍綠」，外界不應該看圖說故事。

另外，趙介佑被質疑是總統府國策顧問黃承國系統人馬，黃承國上午也出席這場活動，談及此事時澄清，趙介佑不是他提拔或任命的，趙介佑是成年人，做的事情需要負法律責任，民進黨也嚴厲譴責、不容許，黃承國再次重申，「我跟他不熟悉，我的朋友是他父親（趙映光），不是他」。