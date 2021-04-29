昔日以色列戰士今變「台灣女婿」！他熟悉山林地勢助警消滅林間火

▲曾參與以色列戰爭的台灣女婿了解林間地形，帶領警消順利找到起火點，將火勢順利撲滅。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

久居台灣的外國人熟悉地形引導警消救災！高雄湖內分局轄區內「內安林班地」日前發生山林火警，田寮分駐所長獲報後，立刻帶領備勤警員前往現場與消防人員會合共同救災，無奈警消趕抵現場後，因山區林道錯綜複雜，只見濃煙密布，卻無法找到起火點，這時有名熱心的黃姓外國男子現身協助，他發揮自己平日穿梭山林間的寶貴經驗，駕著小型沙灘車順著捷徑迅速將打火弟兄帶到林間深處，也多虧他的幫忙，讓這場大火最終得到控制、順利撲滅。

警方表示，這名黃姓的外籍男子，原本住在以色列，因娶了台灣女子移居高雄，住在台灣已有8年之久，當年來台旅遊時，就愛上了這裡的風俗民情，日後更在路竹地區遇上天命真女，從此定居下來；後來也因為黃男喜歡上田寮山區惡地景觀，以及一座座尖聳灰禿的山層地形，除了自高處俯視欣賞時，感覺十分壯觀，遊走其中還有種跨上月球的感覺，便在田寮地區落地生根。

▲曾參與以色列戰爭的台灣女婿了解林間地形，帶領警消順利找到起火點，將火勢順利撲滅。（圖／記者黃子倩翻攝）

黃男平日工作之餘的興趣便是獨自穿梭林道之間探險，也因此對當地山林小徑十分熟悉，沒想到個人經驗，竟在這次火災中派上用場！不但幫忙辛勞的警消人員帶路，也順利守護了自己最愛的田寮區山景。而在這場火警救災過程中，員警們意外發現眼前的黃男有過一段不平凡的過去。

原來當眾人確定起火點後，準備進行佈線救災時，礙於林道窄小，駛入的車輛只能再以倒車方式離開，讓員警只能小心翼翼的行駛，就在救災工作告一段落時，黃男與警消閒聊打趣的說：「你們倒車的技術還有待加強，想當年我在以阿六日戰爭期間，若用這種駕車速度在戰場中穿梭，恐怕今天就無法在這跟你們打哈哈了。」

這段話讓現場兩名員警感到十分驚訝，因為平日看到黃男在鄉道間溜狗時，還以為他只是一名普通外籍人士，沒想到他以前竟然是參與過以色列重大戰役的老兵，也為這場救災行動添上一筆趣事。

▲曾參與以色列戰爭的台灣女婿了解林間地形，帶領警消順利找到起火點，將火勢順利撲滅。（圖／記者黃子倩翻攝）

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