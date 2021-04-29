高雄男停車「ㄎ一ㄤ」一聲掉入田中！駕駛傻眼：車子卡住動彈不得

▲車輛停車時誤掉入田中動彈不得，警方獲報後趕緊找來拖吊業者幫忙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

車子掉入田中動彈不得該如何是好？警察協助脫困！高雄旗山分局中壇派出所副所長及警員26日執行巡邏勤務時接獲報案，在美濃區「原鄉緣紙傘文化村」旁，有一部自小客車輪胎深陷田中淤泥、動彈不得無法自行脫困，警方趕到現場後，立刻協助聯繫拖吊場到場協助，終於幫助楊姓駕駛的車輛脫困，讓他可以順利返家。

警方指出，當天趕到現場時，看到54歲的楊姓駕駛無助站在車子旁，他見到警方到場急忙揮手求助，並心急如焚地向警方表示，自己開車到附近尋找停車場，準備停車時，因未注意地上狀況，車一停進去，就發出「ㄎ一ㄤ」一聲巨響，接著整輛車一半掉入田中泥沼，完全無法前進或後退、動彈不得。

警方見狀隨即請他上車發動車輛，並試著站在車後配合推動車身，但由於日前鋒面帶來雨量，田內土壤泥濘不堪，輪胎空轉幾次後，泥漿飛濺讓副所長及警員全身沾滿泥巴，但車輛卻始終無法脫困！警方只好聯繫附近拖吊場到場協助拖吊，並於現場疏導交通、迅速排除狀況，最終讓楊男車輛脫困、順利返家。

▲車輛停車時誤掉入田中動彈不得，警方獲報後趕緊找來拖吊業者幫忙。（圖／記者黃子倩翻攝）

車主事後滿懷感激向警方表達感謝之意，他指出幸好有員警的大力協助，才能在短短的時間內將困難排除，讓自己能順利返回住家休息。對此，警方提醒駕駛人駕車時要注意道路周遭狀況，以免類似情形再次發生。

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