高雄8旬婦迷路呆坐清潔隊「找姪子」　警挨家挨戶助她平安返家

▲高雄旗山分局的員警助老婦人找到回家的路。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄美濃區一名88歲的楊姓老婦人29日上午10點多獨自坐在清潔隊附近，口中不斷重複說著：「要來尋找在清潔隊工作的姪子」對她的身分及聯絡方式都無法清楚回答，所幸巡邏員警剛好經過，察覺到老婦人神色有異主動上前關心，挨家挨戶幫忙找尋，才成功幫她找到回家的路。

警方表示，中壇派出所員警當時正在執行巡邏勤務，巡經清潔隊時，發現老婦人呆坐在清潔隊，就主動上前關心，當時她口中不斷重覆說著：「不用警察幫忙，我出門只是想到清潔隊尋找姪子」員警聽了後，連忙詢問清潔隊人員，經確認隊上並無老婦人口中所稱的姪子，進一步詢問老婦人的身分資料及住處，試圖找到家人瞭解情況，但這名老婦人不僅忘了自己的名字，也給不出正確的身分證號碼及相關資料！

員警見她年邁且天氣炎熱，只好先請同事開巡邏車將她帶回派出所安置休息，並提供飲水。警方將人帶返所後，員警回到發現老婦人的地點周遭、挨家挨戶一一詢問，最後皇天不負苦心人，終於順利找到老婦人的兒子，確認老婦人家住在美濃區中興路一帶，隨即將人載返家中。

事後楊姓老婦人的家屬表示，她趁家中子女都在忙的時候，自行推著輪椅徒步外出，所幸遇上熱心的警察主動上前關心及協助，才能讓老母親平安歸來，對於員警的積極熱心感到十分感謝。

旗山警分局提醒，家中如有年長者，請多加留心注意其行動，應注意避免讓其單獨外出，平常應多注意其動向，或於身上配戴易辨識身分的項鍊、手鍊或其他配件，即使長者走失後，還能提供警方或相關單位的辨識，儘速聯絡家屬。

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