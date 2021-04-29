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社會 社會焦點 保障人權

岡山聯結車「一路逆向」害小客車無路走！警：多處違規可罰近3萬

▲▼高雄大車危險駕駛逆向 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲聯結車駕駛逆向開車，害多部自小客車為了閃避它被迫行駛於外車道，最高可罰2萬4千元的罰單。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

網路臉書社團日前瘋傳標題為「砂石車（聯結車）這樣開好像是高雄日常？」的一則貼文，岡山分局針對這個案件的駕駛人違規跨越雙黃線及超車行為，依據道路交通管理處罰條例45條1項3款、47條2款開出兩張合計最高可處新臺幣4200元的罰單外，並經嚴格檢視錄影畫面聯結車在逆向行駛途中，對向多部自小客車為了閃躲有如「龐然大物」而來的逆向聯結車，被迫行駛外車道的情況，依據同一條法規43條1項3款，舉發最高可處新臺幣24000元的罰單，也就是說聯結車這樣違法的行為，最高恐怕得吃上近3萬元的罰單。

▲▼高雄大車危險駕駛逆向 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方將持續規劃執行「取締大型車違規勤務」專案。圖中人車非本案逆向人車。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這位聯結車駕駛的行為足以導致其他駕駛人因突發狀況而無法反應，造成用路人極大危險，且他領有職業聯結車的駕駛執照，對於道路交通安全規定應比一般民眾更加熟悉。但他竟罔顧公眾往來安全，為圖一時方便，而跨越雙黃線逆向危險超車；為避免大型車駕駛再犯重大交通違規，岡山分局已循線將這名砂石車駕駛帶回詢問釐清案情，並依涉犯刑法185條公共危險罪嫌函送偵辦。

岡山分局表示，將持續規劃執行「取締大型車違規勤務」專案，針對大型車經常行駛主要路段，加強測速照相、攔檢稽查、嚴正執法，讓大車駕駛不再有違規僥倖心態，保護用路人安全。

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