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Twitch經典迷因「KEKW」本人過世！　魔性笑聲成絕響

▲Juan Joya Borja 一笑成名。（圖／翻攝自YouTube／ratonescoloraos）

 ▲Juan Joya Borja 一笑成名。（圖／翻攝自YouTube／ratonescoloraos）

記者劉亭／編譯

西班牙喜劇演員Juan Joya Borja 因為在電視上的魔性笑聲，成為迷因「KEKW」經典表情符號代表，走紅網路至今，但他28日於西班牙賽維利亞一間醫院中過世，享壽65歲，他的傳奇笑聲也成為絕響。

根據BBC報導，Borja去年曾因健康問題住院，今年3月進行截肢手術後，曾感謝粉絲們舉辦募款活動，為他買了一輛代步電動車；他於28日下午在維爾根德爾羅西奧大學醫院(the Virgen de Rocío University Hospital)舊疾復發去世。

Juan Joya Borja小名為El Risitas，意思為傻笑的人，源於他2007年出演綜藝節目「Ratones coloraos」，接受主持人採訪時，談到打工趣事發出了無法控制的爆笑，伴隨他標誌性的喘息聲和幾乎看不到牙齒的表情。

這個魔性笑聲片段於2014年被上傳到網路上，瞬間爆紅，被全世界網友廣為利用，更被配上許多不同影片，成為迷因「KEKW」經典代表，而他則被稱為「西班牙笑聲男」，他的迷因至今仍在多個地方被使用，包含遊戲平台Twitch，甚至Apple新發表會。

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