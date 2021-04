網美出浴直播太嗨！車頭燈不慎掉出　嬌叫「啊啊啊」秒變18禁節目

▲國外網美「Imjasmine」在直播中露點。(圖/翻攝自YouTube/COOMER Andy)

記者張寧倢/綜合外電報導

許多實況主透過影音串流平台Twitch與粉絲互動,而國外一名網美「Imjasmine」時常在個人頻道進行泡澡直播,性感又大膽的風格,讓她擁有超過22萬名粉絲追蹤。然而,Imjasmine日前直播時疑似因為動作太大,不慎露出胸前1點,直接變成18禁畫面,遭Twitch方面認定違反平台政策,禁播24小時作為處置措施。

▲網紅「Imjasmine」利用各個網路社群媒體吸引大票粉絲。(圖/翻攝自當事人IG)



根據《太陽報》報導與影片顯示,Imjasmine於21日直播節目中裝扮成美人魚,想跨進充氣泳池中,卻因為行動受阻而不斷「啊啊啊」地高叫,好不容易跳進水中,比基尼胸罩也跟著移位,意外露出右胸1點,雖然她隨即以雙手遮胸,但直播已經變成限制級節目。此外,Imjasmine後來換過幾套不同的比基尼,網友也抓到她有數度露點的疑慮。

▲Imjasmine爆出露點爭議之後,已遭影音實況平台停權24小時。(圖/翻攝自當事人IG)

爭議畫面流出後,Twitch平台認定Imjasmine違反使用政策中「禁止以女性身分露出乳頭」的規定,下令停權24小時。不過Imjasmine本人則澄清,這一切都是「不小心」,很快又會和大家見面的。事實上,Twitch規定禁止全裸或部分裸露,包含衣物遮蔽下可見的生殖器輪廓也一概違規,但目前沒有粉絲對她發起抵制活動。

在最近掀起的「出浴直播」(hot tub livestreams)熱潮中,許多女性直播主會穿著性感比基尼,開直播與粉絲聊天,日前才有一名美國網紅「Supcaitlin」因在直播中穿著暴露服裝而被觀眾大量檢舉,最後也遭停權24小時。近來針對出浴直播的批評聲浪愈發強烈,就連加拿大前Overwatch職業電競選手xQc也在推特發文抨擊,這種直播是在Twitch上最可悲的現實,「請把這些垃圾從首頁撤掉。」

IM GONNA BE HONNEST, THIS HOT TUB META IS BY FAR THE MOST PATHETIC THING WE'VE SEEN ON TWITCH IN FOREVER. WHAT A SAD REALITY. PLEASE GET THIS TRASH OFF THE FRONTPAGE