他關房間「連續24小時」直播100天！　粉絲還可花2.8億包養10年

▲台灣時間12日下午，伊札納正在房間內睡覺。（圖／翻攝自Twitch）



記者張方瑀／綜合報導

隨著直播產業興起，許多專業直播主能夠以電玩主持、逗趣內容或拍賣賺進大把鈔票，而直播主伊札納則是選擇在今年初開始，每天24小時直播自己在房間裡的生活，且持續100天，而今年剩餘的時間將「出售」給觀眾，藉以推廣他的藝術作品，還能以1000萬美元（約台幣2.8億元）的價格買下他未來10年。

伊札納（Tim C. Inzana）在2021年初，決定在Twitch頻道「stumblrTV」每天24小時直播自己在房間裡的生活，且持續100天，觀眾除了可以看到他日常生活作息外，還能看他是如何設計自己的藝術創作品。伊札納向《Insider》表示，「我創作藝術品的過程本身就是個藝術，就像看到一個空白房間變成豐富多彩的空間。」

目前他在Twitch頻道持續進行直播，以表明他對這項計畫是認真的，同時也提出了其他觀看方案；例如觀眾可以花500萬美元（約台幣1.4億元）買下未來5年，或是以1000萬美元買10年。除此之外，他也提出了另外一個替代方案，只要他每月4.99美元（約台幣143元）的訂閱者超過7000人，他就會直播5年，目前頻道付費訂閱者為102人。

現年34歲的伊札納表示，現在確實會有粉絲固定購買他的作品，這些作品都是透過壓克力、金屬鋁做成的3D藝術品。而他的直播房間花了2個月來打造，裡面有床、廚房和浴室，他的未婚妻也非常支持他，每天都會從窗口替他送東西，「說實話，我也不知道自己到底在做什麼，只是跟隨直覺，想讓世界變得更美好。」

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