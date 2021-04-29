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善行全都錄！國中暖男扶老阿嬤過馬路　南投副縣長親到校表揚

▲南投國中學生王文暉扶老阿嬤過馬路（紅圈處），被路過駕駛拍下PO網後被讚爆。（圖／網友張先生提供）

▲南投國中學生王文暉扶老阿嬤過馬路（紅圈處），被路過駕駛拍下PO網後被讚爆。（圖／網友張先生提供）

記者高堂堯／南投報導

南投國中學生王文暉，日前放學時攙扶老人家過馬路，被過路車輛拍下，並上傳到臉書社團，網友紛紛按讚留言：「南投的孩子真棒！」縣政府循線訪查出王文暉的身分，今天由副縣長陳正昇前往學校加以表揚，王文暉表示為善不欲人知，沒想到會被拍下，看到副縣長本人更直呼：「嚇到！」

▲南投國中學生王文暉（紅圈處騎單車者）扶老阿嬤過馬路，被路過駕駛拍下PO網後被讚爆。（圖／網友張先生提供）
▲南投國中學生王文暉（紅圈處騎單車者）扶老阿嬤過馬路，被路過駕駛拍下PO網後被讚爆。（圖／網友張先生提供）

這樁熱心助人的善行，是由一名張姓網友披露；他在10日當天開車經過南投市南崗二路和平山二路口，停等紅燈時意外看見王文暉扶著一位使用助行器的老奶奶，緩緩地通過斑馬線，抵達馬路對面並確認老婦安全無虞後，才騎著單車離去。

張姓網友感動之餘，還將行車紀錄器鏡頭轉向，想拍清楚這名優質少年的面貌，事後將畫面PO上「南投人聊天室」臉書社團，大讚：「願付諸行動的善心值得嘉許！」很多網友也留言「南投的孩子真棒！」、「善良的孩子」、「學校應該表揚」等。

▲南投國中學生王文暉扶老阿嬤過馬路，縣府到校「尋人」表揚。（圖／網友張先生提供）

▲南投國中學生王文暉扶老阿嬤過馬路，縣府到校「尋人」表揚。（圖／網友張先生提供）

縣府得知後，道路交通安全宣導單位刻意安排時間，到南投國中上一堂道安課，並模仿「超級任務」展開尋人活動，順利到三年級班上找到王文暉；副縣長陳正昇則「突然」現身，致贈王文暉自行車安全帽和獎狀，並請全班同學吃麥當勞，學校師生都大感意外，更是與有榮焉。

王文暉事前完全不知道這樣的安排，他說自己是阿公、阿嬤帶大的，對老人家有一分特殊深厚的情感，沒想到那天扶老阿嬤過馬路會被拍到，副縣長跑進教室表揚他，更是讓他「嚇到！」

▲南投國中學生王文暉（右）扶老阿嬤過馬路，南投副縣長陳正昇到校表揚。（圖／網友張先生提供）

▲南投國中學生王文暉（右）扶老阿嬤過馬路，南投副縣長陳正昇到校表揚。（圖／網友張先生提供）

陳正昇說，學生的善行也是一種生活教育，王文暉關心老人、攙扶行動不便的長輩過馬路，被民眾行車紀錄器拍到、也讓各界感受到社會溫暖，是所有同學表率，希望這種優良示範能擴散出去，大家一起關懷銀髮族和兒童行的安全。

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