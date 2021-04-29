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偷蒜還「裝蒜」！　安南警立馬秀監視影像打臉

▲42歲吳姓男子涉嫌竊取陳姓被害人的蒜頭一包，作案過程全都錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲42歲吳姓男子涉嫌竊取陳姓被害人的蒜頭一包，作案過程全都錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１名陳姓民眾至台南市警三分局海南派出所報案，稱4月28日在安南區郡安路5段住家前有一袋蒜頭遭竊，警員周翊辰受理後，查閱監視器畫面，發現1名騎自行車男子涉嫌行竊，經多位員警指認，該竊嫌係地方慣竊42歲吳姓男子，吳嫌起初還「裝蒜」否認，警方立馬秀監視影像打臉，吳嫌才坦承涉案。

▲42歲吳姓男子涉嫌竊取陳姓被害人的蒜頭一包，作案過程全都錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲42歲吳姓男子涉嫌竊取陳姓被害人的蒜頭一包，作案過程全都錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說通知吳嫌到案說明時，吳嫌原先還想「裝蒜」辯解，員警立馬秀出被害人所提供監視器畫面後，始坦承犯案。吳嫌向警方表示，他於4月28日下午5時左右騎自行車於住家郡安路5段附近閒晃，發現民宅門口地上有一包蒜頭，因為好玩才竊取蒜頭；得手後，吳嫌前往安南區安富街樺谷夜市附近，叫了一部計程車，前往北區和緯路黃昏市場旁公園將蒜頭丟棄。全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲42歲吳姓男子涉嫌竊取陳姓被害人的蒜頭一包，作案過程全都錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

事後警方第一時間通知陳姓被害人破案消息，但表示失竊蒜頭已被吳嫌丟棄未能找回，但陳民仍十分感謝警方的用心，對於海南所員警受理報案後半小時內便快速破案表示感激。

▲42歲吳姓男子涉嫌竊取陳姓被害人的蒜頭一包，作案過程全都錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局警方呼籲，民眾應妥善保管自身財物，做好防竊措施，避免宵小有機可趁，同時奉勸宵小勿輕舉妄動、勿因一時貪念而犯下大錯，小心難逃警方法眼！

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