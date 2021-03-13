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社會 社會焦點 保障人權

男被警盤查後PO文抨擊：我遭搜身搜車搶錢包！打臉影像曝光…

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一輛深灰色轎車12日早上7點，停在台灣銀行旁的轉角，拿出3張信用卡提款，巡邏警見狀上前關心，男子交出錢包並讓員警查看車內，後來警方見無異狀即放行，沒想到駕駛於當天晚上10點多，在臉書PO文罵員警「好大的官威！」網友看到紛紛留言「卡」，監視器畫面曝光，過程完全打臉駕駛說法。

▲▼警方盤查。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

▲警方盤查，駕駛安分出示證件，也讓警方查看車內有無異狀，全程和平無衝突，沒想到駕駛於當天晚上PO文罵，「好大的官威啊」。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

陳男發文說，「我現在才知道，原來一大早7點去提款機領錢是犯法的，以後我戶頭有錢也不敢領了，會被警察抓，去提款機領好錢，強迫我下車，我一下車就說我是車手，還一直強迫要我承認，還叫我錢包交出來，我回答我幹嘛給你，結果就搶走，看了錢包還一直說提款卡跟信用卡不是我的還給我搜身搜車，好大的官威啊！」發文後短短1小時，以吸引1.1萬名網友按讚，還有6千4百多則留言，大多是想卡位等好戲，也有不少網友說，「警察加油」。

根據路口監視器影像，該部轎車違停在轉角處且占用半個車道，駕駛下車到提款機領錢，過一陣子回到車上換了一張卡，並再次下車提領現金。巡邏警黃鎮國、林景云看到違停車輛，立即拿出小電腦查詢車牌，發現38歲陳姓車主有洗錢、詐欺等多項前科，因此上前盤查。

▲▼警方盤查。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲陳男違規停在轉角，車輛占用半個馬路，他重複上車、下車拿信用卡到提款機提領現金。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳男主動下車並交出錢包，警方找到3張沒有姓名的信用卡，但查詢警政系統發現不是警示帳戶，陳男神態自若，讓警員以手電筒察看車內，由於皆無異樣，警方就放陳男離開，整個過程沒有任何紛爭或衝突，怎料到了晚上，陳男在臉書PO文稱遭警方強迫交出錢包、搜身等不合理的對待。

由於陳男疑似發現討拍不成，稍早已刪除貼文，但警方認為，陳男的PO文對認真、合理執勤的警員來說非常不公平！也謝謝大多數網友的理性，留言立場相當中立，也支持警方執法。

▼警方盤查無異狀即放人離開。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼警方盤查。（圖／記者陳雕文翻攝）

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