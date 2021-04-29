2021鹿野高台好紅烏龍封茶日　邀大家來品茶

▲ 2021鹿野高台好紅烏龍封茶日。（圖／記者漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

以台東鹿野高台特有的「台東紅烏龍」主封，由台東縣高台好協會發想主辦的「2021高台好封茶日」，5月1日星期六上午10時，在縣鹿野鄉厚生茶園停車場（鹿野鄉永安村高台路42巷2號）登場，歡迎雅好茶藝的各界人士踴躍前往參與。

繼去年10月4日台東縣第一場大規模封茶活動，吸引無數文人雅士、茶迷相聚一堂，在鹿野高台形成茶香四溢、文風茶道交織的盛況之後，台東縣高台好協會再次舉辦「封茶」活動，今年主封仍然是「鹿野紅烏龍」，參加者限定100組，採現場報名，有意參加者當天請盡早蒞臨現場，以免向隅。

主辦單位台東縣高台好協會執行長鍾敏淵表示，台灣封茶起源於台南府城文人雅士，是每年臘月24日舉行的儀俗，就是把今年尚未飲用完的陳茶或欲送禮的新茶，用封條典藏，並在內籤寫下自己對未來的許願或對親友的祝福，封存入罐，藉此展現敬天惜物的精神。近年封茶興起，主要在傳達對親友祝福與自我期許，意義為保有珍惜的心、封藏記憶的心、印證轉變的心與延續茶香的心。

鍾敏淵指出，茶葉存封後，經歲月催化、發酵，隨溫度、濕度甚至存放容器的不同，茶葉會漸次展現不同的風味。封好一罐茶從容地等待轉變時，時間就是最好的製茶師，就像封藏「女兒紅酒」一樣，對未來充滿美好憧憬。若干年後開甕品嘗時，看到以前書寫的期待語，會有莫名的感動。因此，封茶，封住的不僅僅是茶，更是封住愛茶人對這片土地的感恩與傳承。



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