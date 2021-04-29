機師染疫連環爆！華航5月起居家辦公　籲員工「在家也要帶口罩」

▲華航強調均有落實消毒作業。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

中華航空機師染疫，造成本土疫情擴大，連華航諾富特飯店人員都確診。華航表示，五月起華航園區各單位實施分組居家辦公，減少人員接觸，並依照指揮中心建議，宣導員工在家也持續佩戴口罩。

華航表示，有關疫情資訊由中央流行疫情指揮中心統一公布，華航全力配合指揮中心執行疫情管控措施，持續強化防疫管理，以照顧員工為首要考量，所有辦公區域、航機、車輛、採檢及疫苗接種站加強消毒及增加清消頻率，員工在辦公場所佩戴口罩及勤洗手。

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五月起華航園區各單位實施分組居家辦公，減少人員接觸，並依照指揮中心建議，宣導員工在家也持續佩戴口罩，保護家人健康。

▲華航機組員加快施打疫苗。（圖／華航提供）

華航指出，疫情當下，病毒無所不在，公司沒有一刻鬆懈，每一位同仁都戰戰兢兢地遵守防疫規範，空勤、地勤、外站等各單位人員，皆堅守崗位未曾稍離。

華航強調，面對病毒威脅加劇，全體員工在最短的時間內動員起來，配合指揮中心擴大採檢作業及加速施打疫苗，並一再環視每個防疫細節及管理作業，確保全員衛生安全與健康。

華航表示，已特別關懷及慰問因執勤面臨風險的機組員，也鼓勵所有一線執勤的同仁，防疫路上彼此相互支持，攜手努力拉起抗疫的戰線，同心一致度過難關。