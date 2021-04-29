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印度大壺節「2.5萬人沐浴恆河」！上街就聞焚屍味　華裔妹：好想哭

▲印度赫爾德瓦爾（Haridwar）14日舉行的大壺節（Kumbh Mela）慶典。（圖／路透）

▲印度赫爾德瓦爾（Haridwar）27日舉行最後一場大壺節（Kumbh Mela）慶典，仍有2.5萬人參加。圖為14日的慶典情況。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

印度嚴峻疫情未見緩解，27日卻仍有2.5萬人參加「大壺節」（Kumbh Mela），信徒們人擠人，沒戴口罩或保持社交距離，一同沐浴恆河水中。來自中國的服裝商人君君（化名）表示，她現在走在新德里街上，都能聞到焚屍味，就像是「死亡的氣息」，實在很想哭泣。

▲印度赫爾德瓦爾（Haridwar）14日舉行的大壺節（Kumbh Mela）慶典。（圖／路透）

▲印度赫爾德瓦爾（Haridwar）14日舉行的大壺節（Kumbh Mela）慶典。（圖／路透）

▲印度14日舉行大壺節（Kumbh Mela）慶典，信徒人潮洶湧。（圖／路透）

▲雖然最後一場大壺節慶典人潮大幅減少，但在2.5萬名左右的信眾中，大部分人都沒有遵守防疫措施。

根據The Print、《印度報》報導，雖然恆河周邊人群近日減少，27日在北阿坎德邦赫爾德瓦爾（Haridwar）舉行的最後一場大壺節慶典規模縮減，但大部分民眾仍未遵守防疫措施，令人忍不住擔心再爆疫情。當地官員原本預計30萬人參加，但晚間宣布，截至下午5時左右，僅有2.5萬人次。

▲▼ 印度,火葬場。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度疫情達到前所未有的高峰，如今成為全球確診案例飆升最快的國家。（圖／達志影像／美聯社）

君君在新德里從事服裝生意，卻因疫情無法回國。她接受《中國報》採訪表示，大家一開始聞到空氣中的異味，只是有些懷疑，但之後證實，果然是焚燒屍體的味道，「我很想哭，喘不過氣，希望疫情能夠趕快結束，但又無能為力，覺得自己離死亡好近」，甚至悲觀認為，如果自己染疫，恐怕也撐不過去。

根據29日最新統計，印度過去24小時新增37萬9257例確診、3645人死亡，再度創下紀錄，如今已是全世界確診案例數飆升最快的國家。

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