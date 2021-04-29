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民進黨大怒開鍘趙介佑：販毒天理不容　這裡沒皇親國戚管你爹是誰

▲▼民進黨高層之子涉毒遭聲押！馬上拿到「抓耙仔」名單　衝警局問罪。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

▲趙介佑。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文上任後高舉「反毒」旗幟，並把掃毒視為社會安全網政策的重要環節，毒品堪稱民進黨的「天條」；不過，民進黨台北市黨部評委召集人趙映光29歲的兒子趙介佑因涉及詐欺及毒品防制條例，遭刑事局搜索、逮捕，20日訊後聲押。對此，民進黨高層震怒，販毒天理不容，就算基層黨員也不應挑戰紅線，「國民黨可以提名販毒的選公職，是他們的道德標準，在民進黨沒有皇親國戚，管你爸爸、爺爺是誰」。

趙映光曾為民進黨北投黨部主委，去年選上台北市黨部評委召集人。不過，他的兒子趙介佑，一直被認為是個頭痛人物，被警方註記為北聯幫成員，去年2月涉及擄人勒贖案，被收押2個月。他也曾在2016年時當選民進黨台北市黨代表，也擔任過總統蔡英文2016年台北市競選總部顧問。

對此，民進黨台北市黨部表示，這已嚴重影響本黨名譽，將依黨章及紀律評議裁決條例規定處分；而29日下午舉行執委會，預計傍晚評委會將火速拍板開鍘趙介佑。

對於本次事件，民進黨內人士大怒表示，在蔡英文擔任總統以來大力掃蕩毒品，對於有黨員涉入販毒一事，黨內絕對高度重視。該人士認為，儘管這並非黨內公職幹部，但販毒為惡這種事情天理不容，就是基層黨員也不應該挑戰紅線。

因此，黨內高層說，包括黨部主委吳怡農在內等黨內幹部，一致認為應該除惡務盡，決定立即召開臨時執、評委會議，依照黨紀來論辦。

黨內高層大怒表示，國民黨可以提名販毒的選公職，那是他們的道德標準，但在民進黨沒有皇親國戚，管你爸爸、爺爺是誰，當民進黨黨員，還敢搞東搞西，危害國家社會，就是罪加一等。

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