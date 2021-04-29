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趙介佑再爆黑歷史！吸毒頭殼壞掉還濺血　偷開救護車連撞賓士3車

北投一名吸毒男子偷開走救護車，連撞3輛轎車才停下。（圖／記者張曼蘋翻攝）

▲趙介佑2016年凌晨在北投區珠海路家中，施用大量毒品疑似持刀傷害自己，胞弟幫他叫救護車，他竟將車開走。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，不僅遭警方註記北聯幫成員，過往也曾涉及強盜勒贖、毒品等前科，23歲時他在家吸毒，疑持刀劃傷自己遭胞弟看見，趕緊叫救護車，不料他竟將救護車開走，甚至連撞3車。士林地院依毒駕公共危險罪輕判4月徒刑，可易科罰金12萬元免囚。

2016年12月26日清晨，23歲趙介佑在家吸毒，還疑用刀割傷手被弟弟撞見，2兄弟就在家起了口角互毆，警消獲報到場，沒想到救護人員進入屋內找不到傷患，同時間發現屋外救護車遭趙介佑開走，直到連撞賓士等3輛轎車後停下，事後被緊急送醫治療。趙介佑出院後，被依竊盜、妨害公務及毒品罪嫌送辦。

當時警方根據GPS定位追蹤救護車，發現救護車沿著珠海路往復興高中方向行駛，先是撞上一輛轎車後，又逆向撞毀一輛賓士車，緊接著又撞到另一輛正在買早餐的休旅車才停下，趙介佑還棄車逃逸，警方稍後在中和街的樓梯間找到趙介佑，還查獲一包K他命，但因為趙身上有刀傷，先送往榮總治療。

經檢警調查，發現趙介佑竟是在服用安毒及MDMA（俗稱搖頭丸），檢察官審酌趙開走救護車時受毒品作用影響，主觀上並無毀損、妨害公務犯意，最後士林地院法官認為他犯後「坦承犯行及態度良好」僅依毒駕罪判刑4月、易科罰金12萬元。

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