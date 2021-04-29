快訊／民進黨開鍘趙介佑　吳怡農：趙映光是親人「必須迴避」

▲ 趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨北市黨部評委召集人趙映光29歲兒子趙介佑，因涉及詐欺及毒品防制條例，遭刑事局搜索、逮捕，讓民進黨高層大怒，29日下午接連召開執委會、評委會。北市黨部主委吳怡農表示，評委會受理案子正式啟動調查程序，將照著黨規程序來走，盡快給社會一個交代。

趙介佑被警方註記為北聯幫成員，去年2月涉及擄人勒贖案，被收押2個月，曾在2016年時當選民進黨台北市黨代表，也擔任過總統蔡英文2016年台北市競選總部顧問。

此次事件爆發後，民進黨內高層大怒，因蔡英文擔任總統以來，大力掃蕩毒品，儘管趙介佑並非黨內公職幹部，但販毒為惡這種事情天理不容，就是基層黨員也不應該挑戰紅線。

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）

外傳包括黨部主委吳怡農在內等黨內幹部，一致認為應該除惡務盡，決定立即召開臨時執、評委會議，依照黨紀來論辦，吳怡農29日受訪表示，今天評委會開會處理趙介佑言行對黨名譽的破壞，這件事情相當嚴重，「少數人言行、行為傷害多數黨員長期的努力」，執委會嚴肅看待，並提案給評委會，希望評委會啟動調查程序，並作嚴厲除名處分。

吳怡農說，評委會已正式受理此案並啟動調查程序，會依據黨規程序進行，盡快給外界交代。

至於外傳趙介佑父親趙映光、姑姑趙心瑜請辭一事，吳怡農說，目前只有討論趙介佑的黨員處分案，趙映光、趙心瑜因為親人身分，有迴避今天的討論。

吳怡農強調，趙介佑的行為已嚴重影響黨的名譽，評委會將開始調查，並啟動除名處分，之後就會送件到評委會，由於趙映光是評委召集人，必須迴避此案，將由評委推一位代理的主席主持討論，預計下週將再召開會議。

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