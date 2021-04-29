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「吳怡農也得聽他的」　鄭麗文：趙介佑有家族和英系撐腰

▲▼ 趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑，涉及詐欺及毒品防制條例，遭刑事局搜索、逮捕。對此，國民黨立委鄭麗文爆料，為什麼趙介佑可以這麼囂張？「因為有家族和英系大將黃承國撐腰，北市黨部主委吳怡農也得聽他的！」

鄭麗文29日在臉書表示，「趙介佑家族在民進黨台北市黨部影響力，比我們想像的都大」照民進黨黨章第十條，每個黨部都設有兩個重要的運作組織，執委會與評委會，而黨部運作真正處理執行者就是執行長，是趙介佑的姑姑趙心瑜，黨部紀律懲處者頭頭則是評委會召集人，正是趙介佑爸爸趙映光。

鄭麗文指出，趙介佑2016年是民進黨台北市黨部黨代表，更在2014年擔任選舉對策委員會委員，掌控台北市所有民進黨籍參選人的生殺大權，姑姑趙心瑜在臉書上公開的家庭好朋友名單，包含英系大將黃承國和多名民進黨高官如徐國勇 。

鄭麗文也提到，29歲的趙介佑就在幫派混超好，前科累累，進出派出所是日常，趙介佑對自己參加幫派這件事毫不避諱，多次在個人臉書及IG上表明自己的兄弟情，有槍砲、毒品、詐欺、恐嚇取財等前科，還多次公開上傳持有多把刀械、聚賭、探望借提人犯照片，視法律和檢警為無物，在最近一次毒品案中更在羈押期間拿到其他人的筆錄，難道沒串供之虞？

鄭麗文進一步指出，北投分局淪陷不是第一次，幫派份子早成警察老大，趙介佑膽敢向北投分局興師問罪，原來是因為趙映光自己就是北投分局顧問團的團長，2019年北投分局辦案時就曾透過一名刑大警員聯繫，北聯幫主王際平，把偵查報告、監視器畫面、嫌犯資料通通傳過去，讓幫主幫忙找人、讓黑道幫忙警察破案。

鄭麗文直言，什麼時候國家變得黑白兩道分不清？有黨證所以加入黑道也沒關係？反正警察也不敢辦？就算警察真的不敢辦黨員，民進黨高層放任小孩這樣胡作非為？台灣政治很黑，但這已經是黑到明目張膽、無恃無恐，難道完全執政就能完全放任、完全腐敗？

鄭麗文還說，吳怡農只是清新政治的幌子，這些在背後操盤的勢力才是民進黨真正的樣子，從黑白勾結、官官相護到目無王法，完全執政的民進黨簡直爛到根，傲慢至極，怕民進黨忘記，或主張時空背景不同，提醒民進黨主席蔡英文，是不是該時時複習肅清黑道的決心。

趙介佑因涉及詐欺及毒品防制條例，遭刑事局搜索、逮捕，讓民進黨高層大怒，29日下午接連召開執委會、評委會。民進黨市黨部29日表示，趙介佑已嚴重影響民進黨名譽，將依黨章及紀律評議裁決條例規定從嚴處分，下午臨時召開執委會，傍晚前拍板開鍘趙介佑。

北市黨部主委吳怡農表示，評委會受理案子正式啟動調查程序，將照著黨規程序來走，盡快給社會一個交代。

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