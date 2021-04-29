北投槍擊案2大哥風光進警局　分局長坦承誤判輕忽：會自請處分

記者黃宥寧／台北報導

北投媽祖文化協會10日遭楊男、郭男開3槍示威，29日上午8時許2人由小弟們駕駛保時捷，載到北投警局投案，全程如走星光大道般風光。離譜行徑令大眾質疑，開槍示威的人逃亡19天後竟是大搖大擺走進派出所。對此北投分局召開記者會澄清，分局長陳炯志解釋，是「同仁誤判及輕忽」，他也將向長官自行處分。

▲北投媽祖文化協會遭開3槍，（左）楊志豪（右）郭旻峻訊後依恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

據悉楊嫌、郭嫌疑似旗下小弟到民進黨高層之子趙介佑底下做事，卻遭餵毒而亡，因此本月10日才選擇在光天化日下朝趙介佑的據點北投媽祖協會開槍示威。

逃亡19天後，29日上午8時許，楊、郭2人分別搭2輛保時捷凱燕，抵達北投分局門口，手下小弟們更已經在現場等候，不僅全程拍攝甚至還將影片交給媒體。2人下車後，小弟們立刻列隊守護及撐傘，全程宛如走星光大道般風光。

▼ 楊男、郭男在小弟們高規格護送前往北投分局投案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

誇張場面竟在警局面前上演，也引起大眾懷疑為什麼逃亡19天的嫌犯竟會是這樣現身？對此北投分局長陳炯志召開記者會稱，「同仁誤判及輕忽，未依拘票立即將2嫌上銬，造成社會觀感不佳，將會深刻檢討。」另外對於執勤員警疏失部分將依規定追究行政責任，陳炯志更表示會向上級長官自請處分。

現場也有記者提出質疑，是否有與黑幫合作策動嫌犯投案？陳強調，「絕不和黑道幫派談條件，該案是絕對深入究辦，決不寬貸，來捍衛我們警察執法威信及尊嚴。」

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