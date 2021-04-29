高層明示開鍘趙介佑！市黨部卻要拖到下週　民進黨：已有嚴正態度

▲趙介佑。（圖／翻攝自趙介佑臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光29歲的兒子趙介佑因涉及詐欺及毒品防制條例，遭刑事局搜索、逮捕，20日訊後聲押；這讓民進黨高層震怒，並明確表態「天理不容」，明示「開鍘」。不過，北市黨部29日下午卻遲遲未能做出決議，民進黨中央黨部傍晚重申，黨中央已有嚴正態度，此案將依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以嚴厲處分。

對於趙介佑涉毒一案，讓民進黨高層極為震怒，甚至表示「販毒天理不容，就算基層黨員也不應挑戰紅線」，也明示「民進黨沒有皇親國戚，管你爸爸、爺爺是誰」。其實這也已經明示中央高層「開鍘」的態度。

不過，台北市黨部主委吳怡農下午評委會後受訪，卻遲遲未能做出開鍘決議，要到下週再召開會議討論。

對此，民進黨中央黨部發言人顏若芳傍晚表示，今天民進黨台北市黨部下午召開執委會並決議將趙姓黨員除名一案送交評議委員會，且評議委員會也立即受理立案調查，將儘速做出處分。

顏若芳重申，民進黨針對此事件也已有嚴正的態度，對於黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以嚴厲處分，絕不寬待，民進黨也會持續關注台北市黨部後續處置狀況，並適時向社會大眾說明。