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耳機傳來小孩聲「小心又被跟」　他一摸口袋毛炸：明明忘在浴室

▲▼直播，耳機，網路，直播主。（圖／Pxhere）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前比賽完趕著去吃飯，結果途中耳機突然傳來小孩的聲音，告誡他「帶著，不然又要被跟了」，雖然沒明說是什麼東西，但他立刻了然，並迅速摸了一下口袋，赫然發現原本忘記拿的護身符，居然乖乖在口袋裡。

網友在靈異公社提到，「在高雄比賽完，照慣例洗澡後離開體育場，因為很趕著要去吃飯，東西就是狂塞、亂塞進包包，大概到了左營高鐵站的新光三越，那時候我戴著抗噪耳機，隱約聽見從耳機傳來一個小孩的聲音。」

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那個聲音突然沒頭沒尾地說，「帶著，不然又要被跟。」由於他戴的是抗噪耳機，比較不會受到外界聲音的干擾，所以這段話他聽得非常清楚。

▲護身符。（圖／翻攝自靈異公社）

▲原po都會隨身帶這串護身符。（圖／翻攝自靈異公社）

他不禁直呼，「轉頭一看完全沒有人啊...X超可怕，我摸了一下褲子口袋，剛剛放在浴室的護身符，我根本忘記放進口袋啊，怎麼現在在口袋裡？該不會剛剛的聲音是...三太子，雞皮疙瘩了。」

對此，網友們紛紛回應，「這個護身符多得有點誇張」、「好大一串」、「這可以當鑰匙圈了」、「這串護身符，看起來好像神明的名片夾」、「可能有太子護法神哦」、「別怕！我也遇過喔！金感恩」、「希望你平安」、「三太子人很好耶，還會提醒你」。

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