耳機傳來孩子聲「帶著！不然被又要被跟」　他一摸口袋：雞皮疙瘩

▲原PO說，三太子是他的義父。圖非當事三太子，而是「新竹北極佑聖宮」三太子。（圖／新竹北極佑聖宮提供）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享戴抗噪耳機，卻突然傳來一個小孩的聲音，後來摸了一下口袋，「哇O怎麼這樣～該不會剛剛的聲音是.....三太子，太雞皮疙瘩了！」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，在高雄比賽完，照慣例洗澡離開體育場，因很趕著要去吃飯，東西就是亂塞進包包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼原PO戴耳機卻聽到孩子聲。（示意圖／翻攝UNSPLASH免費圖庫）

原PO表示，途中到了一間商場，他戴著抗噪耳機，隱約聽到耳機傳來一個小孩的聲音說「帶著，不然被又要被跟」。他直呼，「這一段非常清楚，因為我抗噪耳機，所以我比較不會受到外界的聲音干擾，我轉頭一看完全沒有人啊，O超可怕。」

原PO指出，摸了一下褲子口袋，發現放在體育場浴室的護身符，根本忘記放進口袋，「怎麼現在在口袋！？哇O怎麼這樣～該不會剛剛的聲音是.....三太子，太雞皮疙瘩了。」

對此，有網友好奇，「如果祂跟著你，那為什麼還要帶著護身符？」原PO回，三太子是他的義父，「三太子要保護的人太多，護身符是讓祂可以定位我在哪裡，平時小事護身符可以解決，大事三天子會親自過來。」