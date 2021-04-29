葉毓蘭爆料：曾傳簡訊提醒林志誠查清案情　他竟坦言「看報導才知」





▲松山分局副分局長林志誠事發後出面說明案情。（資料照／記者張君豪攝）

記者羅婉庭／台北報導

近日松山之亂讓外界質疑警界沉淪，前警大教授、國民黨立委葉毓蘭29日爆料，自己曾在內政委員會前傳簡訊給松山分局長林志誠，勸他趕快將事情調查清楚，沒想到，他竟坦言稱自己是看到報導才知情。

黑衣人酒醉闖北市松山分局中崙所砸電腦，所長卻將監視影片格式化，毀跡滅證。對此，葉毓蘭上午於廣播專訪時說，她在這週召開內政委員會之前，曾私訊林志誠，提醒他，「今天的委員會內政部長及警政署長都在，一定會有人問，你一定要趕快調查清楚」，林志誠竟對她坦言，自己是看到媒體報導才知道此事，讓葉毓蘭不禁搖搖頭說，「真的很誇張」。

葉毓蘭批評，此事「荒唐到了極點，從一開始就說謊，人民對你不再信任。」，她也不解所長為何要把畫面刪除，以她對警界的了解，被後必定有人下指導棋，給予建議跟指示。

另外，桃園中壢發生警方對一名音樂老師使出大外割壓制在地，被質疑執法過當一事，葉毓蘭說，警察不是不能臨檢盤查，但後續「大外割」就是逾越比例原則，其實可以呼叫女警請求協助。

葉毓蘭指出，現在的警察很大部分對執行的法令未必很熟悉，當接獲的命令不是那麼清楚、為達到績效要求，就讓一個地方變成治安熱點，加強查緝，但可能連最基礎的執行臨檢盤查、警察職權行使法等規定，以及要查證應有的必要條件都搞不清楚。

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