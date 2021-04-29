「有力議員不是我」洪健益否認介入滅證：再繼續講下去，有藍軍會慘

▲松山分局遭黑衣人闖入，扯出議員關說疑雲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳家祥／台北報導

北市警察局松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸毀電腦，後續爆出監視器畫面被人為刪除的滅證風波，引發外界熱議，甚至外傳台北市議員李傅中武涉關說。對此，李傅中武於台北市議會質問前中崙所長許書桓，他是否有關說或給壓力？對方則說沒有關說。另外，被點名的市議員洪健益則是強力否認，並強調「有力議員不是我」。

台北市議會29日上午召開警政衛生委員會，針對4月16日松山分局執法爭議事件真相專案報告。針對被外界點名介入黑衣人砸警局、滅證一案，李傅中武先是表示，自己曾經是基層員警，對於松山分局此案覺得離譜至極、荒腔走板，摧毀警方的威信，黑衣人膽大妄為挑戰公權力，縱放黑衣人寫悔過書就讓人回去，公權力當人無存。

由於外傳民進黨議員洪健益、國民黨議員李傅中武涉嫌當中間人，因此李傅中武在委員會中公開詢問，「本席是否有關說你們，或是給壓力？」而許書桓則表達，李傅中武沒有任何關說。李傅中武再問，16日至今有無高官、高階警官介入關說？許書桓表示，目前沒有接到。

李傅中武說，26日備詢結束後，自己有請中崙派出所長到辦公室說明，對方信誓旦旦強調事實與媒體報導不符，結果還原監視器畫面後，案件整個反轉。

另外，洪健益指出，自己絕對沒有介入這件事情，也不了解此次事件，「沒聽說的事情都被抹黑成這樣了，介入還得了？」不過，他也意有所指表示，若再繼續講下去，「會有藍軍的議員會慘」。

▲民進黨籍台北市議員洪健益。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨議員李傅中武。（圖／記者袁茵攝）