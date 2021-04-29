還原黑衣人闖中崙派出所 北市警局4頁調查報告曝光

▲黑衣人闖入中崙派出所叫囂、毀壞電腦螢幕，但96秒的關鍵畫面事後卻遭人刪除。（圖／記者張君豪翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

黑衣人闖台北市松山警分局中崙派出所砸壞電腦，前中崙所長稱不小心刪除監視影響，引發外界質疑所長吃案。台北市警察局長陳嘉昌表示，已還原影像，前所長及現任副所長依湮滅證據等罪嫌函送法辦。北市警察局調查專案報告也出爐。

匿名民眾21日23時許，在臉書粉專「靠北警察」爆料，松山分局中崙派出所技術教官楊忠蒞於年4月在外喝醉酒與路人發生爭執，隨後奔回該分局，導致幾十名黑衣人進入該分局中崙派出所內叫囂滋事，並砸毀電腦，但松山分局對楊忠蒞違失均無相關處分，致生不滿上網投訴等情，北市警察局奉局長指示立即成立專案小組展開調查，嚴正究辦。

此案調查初期，現場處置同仁僅憑當時印象，稱闖入駐地民眾約7人，後經還原駐地監視錄影衝入滋事時段畫面逐一檢視比對，實際闖入民眾為10人，畫面顯示一名徐姓犯嫌摔擲摺疊椅，碰撞執勤台電腦螢幕致毀損，其餘人士並無相關破壞行為。

對於中崙派出所為何無當日駐地監視錄影畫面，北市警察局說明，中崙派出所前所長許書桓稱16日8時30分許，因急於處理及調閱案件相關資料，故進入駐地監視錄影畫面系統檢視，並欲進行資料查閱，惟因操作不順利，故未將檔案複製保存。許書桓又稱16日19時7分許，為確認相關影像畫面資料再次進入該系統，而操作將相關檔案予以「格式化」，致4月16日19時10分前的檔案均無法調閱。

經刑事警察大隊科技偵查隊25日還原駐地監視器深夜衝入滋事時段的畫面，發現相關涉案人員違法事證明確，松山分局於23、24、25日陸續通知本案涉嫌人徐男等10人到案說明，並依刑法第135條妨害公務、138條毀損公物及150條聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

相關懲處暨處置作為方面，楊忠蒞擔任分局技術教官，酒後咆哮他人致生糾紛，嚴重影響警譽，核予記過一次，免兼任技術教官職務，並調整至文山第一分局服務。

許書桓未依規定落實報告紀律，且因監視錄影器操作流程疏漏、未善盡駐地監視器保管責任，致錄影畫面遭刪除，後續處置不當衍生非議等情，核予記過一次，並調整非主管職務；另許書桓涉嫌涉有湮滅證據及縱放人犯之嫌，依法函送台灣台北地方檢察署偵辦。

副所長顏敏森擔任值日幹部，對於民眾於駐地內之脫序行為未立即報告致生事端，核予申誡二次；另顏敏森涉嫌涉有湮滅證據及縱放人犯之嫌，依法函送台灣台北地方檢察署偵辦。督察組組長王致傑身為單位主管，於獲知上情未盡督導查證還原事實真相，致遭非議，核予申誡一次。

分局長林志誠未善盡人員管理之責，致生爭議，核予申誡二次；另林志誠啟動調查未能查明實情，亦未能嚴正執法，遭民眾質疑公權力不彰，調整為北市警察局內勤職務。

▼台北市政府警察局調查「松山分局員警處事不當等案」專案報告。（圖／台北市政府警察局提供）

