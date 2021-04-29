松山分局之亂延燒！北檢密訊中崙所正副所長後...命10黑衣人出庭

▲北檢傳喚涉嫌闖入松山分局中崙派出所的10名黑衣人到案。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市政府警察局松山分局中崙派出所，日前發生黑衣人闖入叫囂、毀壞電腦螢幕案，正副所長許書桓、顏敏森已因涉嫌刪除所內監視錄影畫面遭滅證罪嫌函送法辦，檢察官28日密訊許、顏2人釐清相關案情後，29日再發出傳票，要傳喚當時闖入派出所的10名黑衣人，說明事發經過。

臉書社團「靠北警察」日前有匿名檢舉，指4月16日凌晨有大批黑衣人闖進入北市松山警分局中崙派出所，追打一名該分局楊姓教官，其中有男子咆哮甚至砸毀公務用電腦螢幕，事後警方並未依法究辦伸張公權力引發民眾疑慮。

當時松山警分局長林志誠在22日2度親上火線說明，稱案發前剛好遇到停電，所內監視器沒有錄到影像，還安排黑衣人與楊姓教官公開上演握手言和大戲，不料在台北市議員質詢時，案情大逆轉，市警局改口表示，派出所內監視器畫面是遭所長刪除，經還原監視器影像後，將所長和副所長法辦，引發譁然。

松山分局為了滅火，除了陸續將涉嫌鬧事的10名黑衣人，分依毀損公物等罪嫌送辦，「承認自己刪除監視影像」的中崙所長許書桓、疏縱人犯未究辦的副所長顏敏森也被依滅證等罪嫌函送台北地檢署。

療癒！紓壓！心訣大公開