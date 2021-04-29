警察濫權臨檢、滅證出包連連　蘇貞昌：基礎教育、在職訓練都不足

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣警界近來狀況不斷，從臨檢盤查程序的爭議，到有黑衣人衝入警局砸電腦、湮滅證據，甚至私自借提人犯等，引來各界關注，也重創警察聲譽。對此，行政院長蘇貞昌29日院會中表示，警察同仁的教育訓練要加強落實，並指示要嚴格調查違失，「從案例來看，不論警察的基礎教育跟在職訓練，都有所不足」。

最近警紀的爭議，蘇貞昌肯定警察同仁的辛苦，尤其是第一線執勤員警的辛勞，相關民意調查也給警察高度肯定，但好不容易建立的聲望卻因為最近幾起事件執法不夠嚴謹，甚至違法亂紀的爭議事件而受到影響。

蘇貞昌指出，例如中壢臨檢盤查女老師案，本案警察雖然積極任事，但執法過程不進嚴謹，如何進行臨檢盤查，檢察官第535號已經有所解釋，警察職權行使法也有所規範，這部分個案要檢討，警察同仁的教育訓練也要加強落實。

關於黑衣人衝入松山分局中崙派出所一案，蘇貞昌說，當時沒有立案立即法辦不法分子，已屬不該；事後發生警察有湮滅證據嫌疑，蘇指示要嚴查，如果有包庇情事，應該盡速徹查到底、嚴以追究，給社會一個交代。

再者，北投分局私自借提人犯的案件，也是不該發生的事情，有這樣的漏洞，讓借提的人犯給他的友人私下會面接見，這件事情也要查辦有沒有違失。

蘇貞昌說，從上述案例來看，不論警察的基礎教育跟在職訓練，都有所不足，從個案延伸到整個機制上都要有所檢討，個案違法絕對零容忍，追查到底，制度上有所的空窗、破口，都要加以檢視並改善。