長官施壓刪除鬧事關鍵影像？　中崙所前所長：沒有任何人指示

▲松山分局遭黑衣人闖入。（圖／記者張君豪翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議會警衛委員會29日針對台北松山警分局中崙派出所16日遭黑衣人闖入鬧事案，邀請市警局進行專案報告。對於是否在案發後有遭長官指使刪除當天監視器畫面影片？前中崙派出所長許書桓表示，「沒有任何長官指示我這樣做」。

松山分局督察組教官楊忠蒞16日凌晨酒後在南京東路一處，與對街多名黑衣人發生言語衝突，黑衣人不滿而尾隨楊男，最後10人闖進中崙派出所砸毀值班台電腦螢幕，甚至與員警發生衝突；然而對於案發經過，派出所一開始稱因前一天停電，導致監視器無錄到影像，結果北市警察局長陳嘉昌27日卻改說，當天關鍵的監視器影像畫面被時任所長許書桓「誤刪」，依湮滅證據函送法辦。

議員林國成在警政委員會上質詢許書桓，不斷逼問為何刪除影片？許書桓未直接回答問題，僅表示，從警幾年來，他不曾害人，也不想製造長官困擾，但此案過程中卻造成長官、警察局跟市民大眾困擾跟紛爭，真的很抱歉；第一個抱歉是針對警察單位，他處理該案確有不周，第二個抱歉是針對看這件事的人民，警察即使做一百件好事，可能也抵不過一件出錯的事情，至於全案實際操作過程，他都有跟檢察官報告，希望透過司法調查還原真相，現在真的不方便多說。

林國成再問，有沒有長官指使你這樣做？許書桓表示，「沒有任何長官指使我這樣做」，林國成接著說，「你這應該是同仁之愛，但你不能這樣做，你沒有想到你已經涉及刑法問題？」

此外，據了解，許書桓向檢方坦承之所以隱瞞此事，是因為忌憚楊忠蒞握有常訓核分權限，但這部分的說詞，並未獲得證實。