還原警所96秒關鍵畫面　副所長「穿拖鞋衝出寢室」攔黑衣人

▲警政衛生委員會，警察局專案報告。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

北市警察局松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸毀電腦，後續爆出監視器畫面被人為刪除的滅證風波，引發外界熱議。中崙派出所副所長顏敏森29日到台北市議會備詢，並以口頭還原監視器的96秒關鍵畫面。

台北市議會29日上午召開警政衛生委員會，針對4月16日松山分局執法爭議事件真相進行專案報告。面對台北市議員們要求市警局還原黑衣人闖入中崙派出所的畫面，當晚值勤的顏敏森表示，自己就是壓制黑衣人的人，自己當時從寢室跑出來，發現外面有吵雜聲，立刻攔阻後約96秒將對方驅離門外，確實沒在第一時間了解事實。

而北市警察局長陳嘉昌則說，自己也有看過監視器畫面，就是一堆人跑出來，值班同仁上前攔阻，而顏敏森則穿著拖鞋跑出來，把叫囂的黑衣人推到牆角。自己當時有問顏敏森為什麼第一時間不逮捕對方？可是顏敏森說自己從裡面跑出來、沒有看到事實原貌，所以不知道情況。

許書桓於會中發表自己的看法，提及沒想到失誤會造成如此大的影響，對不起全國警察，也對不起全國人民，監視器部分已對檢察官據實以告。

另外，關於雙方松山分局事後讓楊姓教官與黑衣人握手言合，松山分局長林志誠指出，當時自己沒看到畫面，只知道派出法的說法，得知有鬧事者酒醉，電腦被稍微碰撞毀損，所以才有握手言合，可是沒有和解。