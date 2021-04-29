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AV嫩妻就是他介紹的！　仲介大爆「4千人斬富豪」生前包養3大條件

▲▼AV嫩妻就是他介紹！　日富豪生前包養3大條件曝。（圖／翻攝自推特）

▲野崎梅開三度後沒多久便被發現陳屍家中。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

外號「4000人斬」的日本富豪野崎幸助2018年5月被發現陳屍家中，然而他體內卻被驗出含有大量興奮劑，警方懷疑是遭到當時年僅22歲的嫩妻須藤早貴長期下藥謀害。據悉，野崎幸助生前縱慾過度、性愛成癮，更曾自爆狠砸30億日幣包養4000人，但他對於包養女性卻有不可被打破的「3大要求」。

根據《週刊文春》報導，一名自稱是野崎幸助友人的仲介A男自爆，當初就是他將須藤早貴介紹給野崎認識的。他還直言，野崎一看到須藤的照片馬上就被迷住並說，「她好漂亮，我要馬上跟她見面。」然而誰也沒想到，這卻是邁向死亡的開端。

▲▼AV嫩妻就是他介紹！　日富豪生前包養3大條件曝。（圖／翻攝自推特）

▲介紹兩人認識的仲介表示，野崎第一眼就看上須藤了。（圖／翻攝自推特）

A男表示，他原本是野崎的粉絲，十分欣賞他「為了與女人玩樂而努力賺錢，即使有年紀了卻還是可以左擁右抱」的生活，因此寄送了粉絲信到野崎幸助的公司，沒想到竟真的收到回覆。此後，兩人便開始有所聯繫。在偶然的一次飯局中，A男曾提到「自己的身邊有各式各樣的女性」，沒想到野崎聽聞後，便請他介紹女性給自己認識，更承諾一旦事成將會提供高額的謝禮。

A男說，「社長的條件有3樣，一定要是美女、身高超過170公分、年齡介於20歲到25歲。」此後A男便極盡所能搜尋身邊的年輕女性，不過不是不符合條件，就是女方受不了野崎幸助的控制慾，最後都不了了之。後來偶然有一次野崎請A男尋找可以一起出席派對的女伴，他便將須藤早貴推薦給野崎。

誰也沒想到自詡「4000人斬」的野崎幸助看到須藤早貴的照片後隨即拜倒在她的石榴裙下，還沒到派對就急著將女方叫到自己家見面，兩人更是在2個月後閃婚，但卻在婚後3個月逝世。

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