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4千人斬富豪留一手！婚後離奇暴斃...3.4億遺產AV嫩妻一毛也拿不到

▲▼4000人斬富豪立遺囑 AV嫩妻失策「3.4億」一毛也領不到 淪窮寡婦。（圖／推特）

▲須藤早貴曾經當過AV女優，身材姣好。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

日本富豪野崎幸助號稱4000人斬，然而身體硬朗的他2018年風光迎娶當時年僅22歲的嫩妻須藤早貴後沒多久，就因為疑似遭到愛妻下藥暴斃身亡。時隔3年，警方28日終於以殺人與非法持有毒品等罪嫌將其逮捕。據了解，野崎幸助其實早在婚前就已經秘密立定遺囑，因此他高達13.2億日幣（約新台幣3.4億元）的遺產，須藤一毛也拿不到，如今表面看似風光的她，其實只是一個空殼，還將面臨謀殺的刑事責任。

野崎幸助2018年5月在家中突然暴斃死亡，但體內卻被驗出含有大量的興奮劑，當時他才剛跟小55歲的前AV女優須藤早貴結婚3個月。據悉，野崎幸助雖然曾經中風，但是身體其實還算硬朗，然而在跟須藤結婚後，健康卻每況愈下，甚至一度因為漏尿而需要包尿布。

▲▼4000人斬富豪立遺囑 AV嫩妻失策「3.4億」一毛也領不到 淪窮寡婦。（圖／推特）

▲野崎幸助雖然年紀大，但是身體十分硬朗，怎知婚後3個月卻突然暴斃家中。（圖／推特）

事實上，只要攝入0.5公克的興奮劑就會出現中毒症狀，但野崎的體內卻殘留好幾公克，且皮膚表面也找不到注射痕跡，懷疑是透過食用的方式進入體內。而警方也發現，須藤婚後曾以智慧型手機搜尋興奮劑資訊，並透過社群網站與田邊市內的毒販取得聯絡。

根據《每日新潮》報導，野崎的前任員工證實，其實早在他與須藤結婚前，就已經在2013年立下遺囑，而該份遺囑已經過和歌山家事法院田邊分院的公證，因此具有法律效力。根據野崎的遺囑，他決定將所有的遺產全數捐贈給田邊市政府，也就是說，涉嫌謀殺他的前AV女優嫩妻「一毛都拿不到」。

▲▼4000人斬富豪立遺囑 AV嫩妻失策「3.4億」一毛也領不到 淪窮寡婦。（圖／推特）

▲須藤早貴生活奢糜。（圖／推特）

據野崎的律師計算，將他的儲蓄與有價證券等財產扣除負載額後，遺產還有13.2億日幣（約新台幣3.4億元）。假如野崎沒有立定遺囑，依照日本民法，須藤可以取得遺產的四分之三，而野崎的兄弟姊妹則可以瓜分剩餘的四分之一。

根據《Sponichi Annex》報導，儘管野崎的遺囑已經過認證，但須藤作為他的妻子仍有權爭取二分之一的遺留分，因此作為遺產接收者的田邊市政府必須與其協商，然而如今須藤遭到警方逮捕，因此相關流程也被迫延宕，且一旦罪名成立，須藤將會失去爭取遺產的權利。

須藤早貴的算盤打得再精，也萬萬沒有想到野崎幸助還留了一手，讓她成為寡婦後不但拿不到遺產，如今更是連生活費都沒有。據傳，須藤甚至窮到連房租都付不起，只能四處搬家。

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