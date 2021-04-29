日富豪「1夜3次郎」！生前自爆曾遭算計...包養混血嫩模反被偷6千萬

▲野崎幸助曾包養多名年輕女子，右為嫩妻須藤早貴。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

自詡「4千人斬」的日本富豪野崎幸助2018年被發現在家半裸暴斃，警方在他體內驗出過量興奮劑，懷疑是小他55歲的嫩妻下藥謀殺，時隔3年終於在28日將她以謀殺與非法取得毒品等罪嫌逮捕。事情爆發後，野崎2016年的採訪內容也再度被翻出來，他當時自爆是「一夜3次郎」，且曾經包養一名混血嫩模，只要陪睡一天就提供40萬日幣（約新台幣10萬元）的酬勞，只可惜嫩模不知好歹，在被包養期間竊取野崎價值6000萬（約新台幣1534萬元）的財物，因此遭到逮捕。

根據《週刊文春》報導，梅開三度的野崎幸助，疑似因遭到嫩妻須藤早貴長期下藥，婚後健康狀況急轉直下，僅3個月便暴斃家中，享壽77歲。野崎幸助對性愛中毒，經常縱慾過度，還會委託仲介公司幫他介紹相貌良好的嫩妹供他包養，並承諾一旦事成將會提供大筆傭金。

▲野崎幸助2018年與小他55歲的前AV女優結婚。（圖／翻攝自推特）



野崎雖然高齡70多歲，但是在與須藤早貴結婚前，其實身體還算硬朗，他甚至在2016年接受媒體採訪時自爆，只要一天沒有跟女伴發生性關係3次，就會受不了，不僅如此，他還一邊說一邊播放無碼成人片。

據報導，野崎也不諱言自己曾經遭到包養的女子算計。他說，自己曾經包養一名日本與挪威混血的嫩模，兩人一共見了11次面，分別是東京5次、和歌山6次，他每次都會提供嫩模40萬日幣（約新台幣10萬元）的報酬，交通費則另計。而他也直言，兩人見面的目的就是為了發生關係，對方也是知道這個前提才答應的。

不過2015年1月底，野崎發現這名嫩模從他家偷走600萬日幣（約新台幣153萬元）的現金，還有市價高達5400萬日幣（約新台幣1381萬元）的精品，合計共偷走了價值6000萬（約新台幣1534萬元）的財物。同年2月，該名女子遭到警方逮捕，但她卻堅稱，是野崎說可以把這些東西拿走，她才拿走的。

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