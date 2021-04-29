被點名關說松山之亂　李傅中武：沒有！不會要警方低頭

▲李傅中武29日受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

北市警察局松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸毀電腦，後續爆出監視器畫面被人為刪除的滅證風波，引發外界熱議，甚至外傳台北市議員李傅中武涉關說。對此，李傅中武29日於台北市議會強調，自己沒有施壓關說，只有4月22日備詢完之後，請分局長和所長到辦公室報告來龍去脈，剛剛也有問過分局長、所長，對方也說沒議員或黑幫高層介入施壓。

台北市議會29日上午召開警政衛生委員會，針對4月16日松山分局執法爭議事件真相進行專案報告。李傅中武29日於委員會休息期間受訪表示，自己是到了事件於22日被披露後，才從媒體上看到整個黑衣人情況，並發現到警方當下沒對黑衣人做處置、以現行犯移送，相當驚訝。

李傅中武指出，當時剛好松山分局分局長、中崙派出所長到北市議會備詢，自己因為是警政衛生召集人，所以請對方到辦公室做報告說明，結果內容就是最早的錯誤資訊。他有向對方提及，警方立場是勇於面對、有錯就認，真相一定要讓社會大眾完全明白，且第一次記者會時的畫面就是完全沒聲音、馬賽克，應該趕快把真相還原，讓社會大眾知道此事。

被問到有媒體爆料，李傅中武在背後下指導棋。李傅中武說，「不會！我們不會去要警方低頭、跟人握手言和。」教官自己有錯，下班行為的個人私德得向外界道歉。

最後，針對有無施壓、關說？李傅中武強調，「沒有！」自己只有22日備詢完之後，請分局長、所長到辦公室來報告來龍去脈，自己剛剛也在警政衛生委員會中詢問過分局長、所長，有無議員、黑幫高層介入施壓？而對方也明白的說「沒有」，自己認為就是誠實面對、勇於認錯、公布真相讓大眾知道。