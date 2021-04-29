村民無知嗆「火化會傳染」！7旬翁扛染疫妻遺體...無助蹲路邊哭

▲老翁無助地蹲在路邊哭泣。（圖／翻攝自NDTV）



記者王佩翊／編譯

印度疫情陷入史無前例的高峰，已經連續數日每日新增超過30萬例確診，當地的醫療資源陷入緊繃，火葬場更是不敷使用。北方邦就有一名70歲的老翁因村民認為火化會將病毒傳染給整個村落，拒絕火化染疫妻子的屍體，導致他只能無助地騎著腳踏車，載著妻子的屍體前往附近的賽河（Sai river），畫面曝光後引發網友熱議。

根據NDTV報導，印度這名70歲的男子提拉達克利（Tilakdhari）日前被發現獨自一人蹲在路邊，一旁停著他的腳踏車，腳踏車上則是載著已經染疫身亡的妻子。警方介入了解後才發現，提拉達克利居住的村落認為，火化染疫患者將會導致病毒傳播，因此拒絕提供火化服務，老翁只好無助地扛著妻子的屍體離開家鄉，而村民也拒絕協助他將遺體搬離村莊。

根據警方表示，提拉達克利的妻子在醫院病逝後，院方曾經協助用救護車將她的遺體運送回家，但是當地居民得知後，竟然禁止提拉達克利在火葬場火化妻子的遺體。提拉達克利無奈之下，只能將妻子的遺體放在腳踏車上，一路往賽河騎。

路途中因為遺體太重，老翁體力不支，腳踏車不慎翻倒，屍體也就這樣倒在一旁。無助的提拉達克利難過地蹲在路邊，隨後便被一名路過警察發現。警方得知提拉達克利的困境後，已經提供葬禮所需物品，並協助他將妻子的遺體火化。