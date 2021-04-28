推廣台東在地無硫金針　農改場特辦「台東7號栽培管理觀摩會」

▲ 台東農改場特辦「金針菜台東7號栽培管理觀摩會」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

行政院農業委員會台東區農業改良場與行政院東部聯合服務中心，為推廣地區性特色作物-金針菜及台東在地特色觀光景點，於28日假卑南鄉知本天山農場-張甲長農友田區，共同舉辦「金針菜台東7號栽培管理暨節水灌溉技術示範觀摩會」；農糧署東區分署、縣政府及各鄉鎮農會等均派員參加。

台東農改場長陳信言指出，「金針菜台東7號」是台東場在101年育成的平地金針菜品種。本品種具有花色橙黃且花藥淺色等特點，無須使用亞硫酸鹽處理，便可直接乾燥製成橙黃亮眼的乾金針。因不含二氧化硫且沒有料理後湯色變黑問題，深受農友及消費者喜愛，在品種開放授權後，陸續非專屬授權予12名業者生產。本次觀摩會合作農友-張甲長先生，自105年申請本品種授權後，便積極投入栽培生產，迄今為止，栽種面積已逾5公頃，僅觀摩會現場就有3.7公頃，是目前「金針菜台東7號」種植面積最大的農場。

行政院東辦處執行長洪宗楷表示，賞金針是台東特色亮點旅遊。每年5-6月是知本天山農場「金針菜台東7號」盛開的季節，恰好銜接7-9月太麻里金針山花季，大幅延長金針花季，是臺東最新的忘憂花海秘境。天山農場金針花盛開期間，滿園花海像是鋪上金色花毯一般，入園即忘憂，歡迎國人前來拍照打卡，同時享用在地金針美食。

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