　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東綠寶釋迦誕生！耐寒抗熱　農改場10年育新種...技轉縣府

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台東縣長饒慶鈴與台東區農改場場長陳信言簽訂授權書。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣長饒慶鈴與台東區農改場場長陳信言簽訂授權書。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東區農業改良場默默經過十年時間、1000次以上交叉選育，研發出新品種「綠寶釋迦」，兼具大目種釋迦和鳳梨釋迦的優點，耐寒抗熱，內銷外銷都適合，台東區改良場5日正式技轉授權予台東縣農產股份有限公司，饒慶鈴縣長表示，未來將以「台東綠寶釋迦」品牌行銷國際，讓國內外的消費者擁有「新」一種的幸福選擇。

▲▼台東縣長饒慶鈴與台東區農改場場長陳信言簽訂授權書。（圖／台東縣政府提供，下同）

授權記者會在台東區農改場教學中心2樓舉辦，由饒慶鈴及台東區農改場場長陳信言共同主持，農糧署台東辦事處主任郭瑞郎、農委會農改場台東區班鳩分場長盧柏松、水保局台東分局林國財副分局長、太麻里地區農會總幹事莊慶輝、縣府農業處長許家豪、台東農產公司總經理吳柏成及多位青農參與。

▲▼台東縣長饒慶鈴與台東區農改場場長陳信言簽訂授權書。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴與陳場長簽訂授權書，番荔枝新品種台東3號-綠寶釋迦，品種授權將由台東區農改場予台東縣農產股份有限公司，授權金為新台幣26萬2500元整，縣長為鼓勵農民朋友試種，特別贈送一位青農免授權金，結果一番遊戲淘汰賽，十股果菜運銷合作社理事主席江鴻牧及銓益果菜運銷合作社理事主席林志忠兩位仍不分軒輊，最後決定增額贈送。

台東是全國最大的釋迦種植區，台東釋迦是全世界公認最好吃的釋迦，也是遊客來台東旅遊必帶的伴手禮水果，主要有大目釋迦和鳳梨釋迦2個品種，但由於現今氣候變遷的關係，大目釋迦遇低溫裂果、鳳梨釋迦遇到高溫裂果，這次台東區農改場花了10年的萬中選一，研發出避免以上現象的綠寶釋迦，造福了台東的釋迦農，不但使釋迦的產期得以提前以及拉長、經濟價值更加提升，為農友帶來更多的商機。加上綠寶釋迦具有外銷的潛力，未來會補足釋迦外銷的空窗期，讓國內外的消費者擁有新一種的幸福選擇。

▲▼台東縣長饒慶鈴與台東區農改場場長陳信言簽訂授權書。（圖／台東縣政府提供，下同）

新品種「綠寶釋迦」，兼具大目種釋迦和鳳梨釋迦的優點，耐寒抗熱，內銷外銷都適合。

負責選育的台東農改場斑鳩分場長盧柏松說明，近年天氣越來越熱，「台東3號-綠寶」比大目種耐低溫，比鳳梨釋迦耐高溫，降低了釋迦易受溫度影響裂果或落果的情形，減少農民損失；綠寶果實大、外觀鮮麗又較耐貯運，並且產期可從9月到隔年4月，未來可望成為外銷新選擇。

台東農產公司吳柏成總經理表示，新品種綠寶釋迦的授權金高達新台幣26萬餘元，感謝台東縣政府挺農民，第一時間補助農產公司取得授權，未來想搶先試種的農民朋友，可以以非常低的授權金與農產公司接洽後續接穗事宜，開始培育。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
這間好市多人爆滿「隊伍排到B2」　在地人曝：連推車都空了
快訊／殺警案最後拼圖　「總司令」蕭叡鴻躲對岸悄返台內湖落網
閃電「暴風圈吞4區域」⋯南台今夜防豪大雨！北北基降雨時間曝光
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東綠寶釋迦誕生！耐寒抗熱　農改場10年育新種...技轉縣府

東森自然美美麗島旗艦店來了！「體驗區」新亮相　護膚還能享受偽出國

品嚐拿破崙最愛的咖啡　輕熟女大讚：酸中帶甜像極了愛情

獲教育部補助1億930萬元　虎尾農工教學實習大樓落成剪綵

屏東風箏節河濱公園登場　警籲搭接駁車...未參與民眾事先改道

四鯤鯓喜樹自行車綠色隧道將打通　李啟維：休閒踏青最佳去處

立冬進補萬里蟹X貢寮鮑　麻油料理絕頂伙伴

內埔男買午餐迷路　警民協助聯繫親人助平安返家

民進黨要出名　李文俊要求蔡英文率內閣喝萊克多巴胺牛奶開國際記者會

低碳知識大會考！台中逾2萬國中小學生參賽　市府抽45萬禮券得主

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

李光洙骯髒手段有「原諒證書」　對決金鍾國...無奈喊：討厭和他比賽！

保育類紅鶴遭男孩拿石頭砸傷！牠斷腿臥水中...送醫後傷重不治

中壢車站見「24歲短褲妹」坐路邊　拖行李箱乞討7天...家屬無奈管不住

美國大選「決戰賓州、密西根」！　川普想連任實際只有3種可能

台東綠寶釋迦誕生！耐寒抗熱　農改場10年育新種...技轉縣府

東森自然美美麗島旗艦店來了！「體驗區」新亮相　護膚還能享受偽出國

品嚐拿破崙最愛的咖啡　輕熟女大讚：酸中帶甜像極了愛情

獲教育部補助1億930萬元　虎尾農工教學實習大樓落成剪綵

屏東風箏節河濱公園登場　警籲搭接駁車...未參與民眾事先改道

四鯤鯓喜樹自行車綠色隧道將打通　李啟維：休閒踏青最佳去處

立冬進補萬里蟹X貢寮鮑　麻油料理絕頂伙伴

內埔男買午餐迷路　警民協助聯繫親人助平安返家

民進黨要出名　李文俊要求蔡英文率內閣喝萊克多巴胺牛奶開國際記者會

低碳知識大會考！台中逾2萬國中小學生參賽　市府抽45萬禮券得主

盛弘前3季每股稅後盈餘1.6元　本業及轉投資同步成長

老闆崩潰「關鍵字被點光」廣告費白花　控偵防器材商惡意攻擊

家樂福11/7開賣萊潔特殊色口罩！蜜粉黃、軍墨綠、薰衣紫限量售

貼身司機獲贈豪宅+上億超跑！隨侍「百億總裁」逃亡　強硬背景曝

不斷更新／閃電暴風圈來襲！　9縣市宣布：明天上班上課

鍾明軒嗆《鬼滅》代理商「儘早倒閉」！　廣告小妹嘆：缺乏社會經驗

水利會土地轉移變國有地　內政部：依法辦理

助台灣生醫籌資　資誠建議速敲定創新板、戰略新板

普生前10月營收年增93.83％　創歷年同期新高

蔡桃貴又要當哥哥了？　蔡阿嘎終於鬆口「曝第三胎進度」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

彰化這家公司超狂　川普當選放假10天

即／屏東率先宣布6鄉鎮停班停課

1分鐘賣3杯….85度C這款超夯飲料首度推冬季限定款

現身基隆！陳時中高歌6舞孃衝上台

中信兄弟G5戰敗盧秀燕勉勵再接再厲

桃園藍營3立委　關切青園國小寄居上課

網紅夜闖燒紙錢　女大生母崩潰：謝謝

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

二崙季節限定烤玉米　醬汁飄香一甲子

李文俊要求蔡英文率內閣喝萊克多巴胺牛奶

閃電颱風來襲台南市災害應變中心1級開設

黃偉哲坐鎮災害應變中心指揮防颱措施

立冬進補萬里蟹X貢寮鮑

吊掛鋼材突斷裂　男遭鋼材砸頭慘死

更多熱門

相關新聞

沒遊客！西門町伴手禮店關門　黃金店面成女鞋特賣會

沒遊客！西門町伴手禮店關門　黃金店面成女鞋特賣會

專攻觀光客市場的維格餅家把店開在西門町捷運站正出口，5層樓高的廣告看板風光一時，不過疫情影響，成都店8月底關店後，黃金店面成了女鞋特賣會，連招牌都沒掛，反倒是招租的牌子相當搶眼，目前開價月租金49萬元。

寶可夢與象印聯名推撞色保溫瓶

寶可夢與象印聯名推撞色保溫瓶

女友爸媽「指定伴手禮清單」...見面第1句扯爆

女友爸媽「指定伴手禮清單」...見面第1句扯爆

小貓送養被問品種　愛媽笑回菜短

小貓送養被問品種　愛媽笑回菜短

2020台南伴手禮文創美食購物節熱鬧登場

2020台南伴手禮文創美食購物節熱鬧登場

關鍵字：

選育綠寶釋迦品種農改場授權金伴手禮裂果落果

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

鍾明軒爆《鬼滅之刃》配音被取消

川普還有最後殺手鐧！拜登就算當選也可能失效

台版藍可兒懸案「母女進電梯消失12年」！

沒PO文悼小鬼遭酸　黃豪平怒開罵

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

金城武舊愛久違現身螢光幕！　凍齡同框20歲帥兒「宛如姊弟」

生日趴噴150瓶香檳　父積蓄慘賠光

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

更／閃電陸警恐擴大　全台停班課懶人包

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

孩子挨打！二哈伸掌擋身叼走棍子

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

更多

最夯影音

更多
Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑
GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面