台東綠寶釋迦誕生！耐寒抗熱　農改場10年育新種...技轉縣府

▲▼台東縣長饒慶鈴與台東區農改場場長陳信言簽訂授權書。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東區農業改良場默默經過十年時間、1000次以上交叉選育，研發出新品種「綠寶釋迦」，兼具大目種釋迦和鳳梨釋迦的優點，耐寒抗熱，內銷外銷都適合，台東區改良場5日正式技轉授權予台東縣農產股份有限公司，饒慶鈴縣長表示，未來將以「台東綠寶釋迦」品牌行銷國際，讓國內外的消費者擁有「新」一種的幸福選擇。





授權記者會在台東區農改場教學中心2樓舉辦，由饒慶鈴及台東區農改場場長陳信言共同主持，農糧署台東辦事處主任郭瑞郎、農委會農改場台東區班鳩分場長盧柏松、水保局台東分局林國財副分局長、太麻里地區農會總幹事莊慶輝、縣府農業處長許家豪、台東農產公司總經理吳柏成及多位青農參與。

饒慶鈴與陳場長簽訂授權書，番荔枝新品種台東3號-綠寶釋迦，品種授權將由台東區農改場予台東縣農產股份有限公司，授權金為新台幣26萬2500元整，縣長為鼓勵農民朋友試種，特別贈送一位青農免授權金，結果一番遊戲淘汰賽，十股果菜運銷合作社理事主席江鴻牧及銓益果菜運銷合作社理事主席林志忠兩位仍不分軒輊，最後決定增額贈送。

台東是全國最大的釋迦種植區，台東釋迦是全世界公認最好吃的釋迦，也是遊客來台東旅遊必帶的伴手禮水果，主要有大目釋迦和鳳梨釋迦2個品種，但由於現今氣候變遷的關係，大目釋迦遇低溫裂果、鳳梨釋迦遇到高溫裂果，這次台東區農改場花了10年的萬中選一，研發出避免以上現象的綠寶釋迦，造福了台東的釋迦農，不但使釋迦的產期得以提前以及拉長、經濟價值更加提升，為農友帶來更多的商機。加上綠寶釋迦具有外銷的潛力，未來會補足釋迦外銷的空窗期，讓國內外的消費者擁有新一種的幸福選擇。

▲新品種「綠寶釋迦」，兼具大目種釋迦和鳳梨釋迦的優點，耐寒抗熱，內銷外銷都適合。



負責選育的台東農改場斑鳩分場長盧柏松說明，近年天氣越來越熱，「台東3號-綠寶」比大目種耐低溫，比鳳梨釋迦耐高溫，降低了釋迦易受溫度影響裂果或落果的情形，減少農民損失；綠寶果實大、外觀鮮麗又較耐貯運，並且產期可從9月到隔年4月，未來可望成為外銷新選擇。



台東農產公司吳柏成總經理表示，新品種綠寶釋迦的授權金高達新台幣26萬餘元，感謝台東縣政府挺農民，第一時間補助農產公司取得授權，未來想搶先試種的農民朋友，可以以非常低的授權金與農產公司接洽後續接穗事宜，開始培育。

►腦公！你不可以賴帳喔