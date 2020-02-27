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台東農改場2020鳳梨釋迦優質果園評鑑　得獎名單揭曉

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▲ 林沛縈榮獲本屆「鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」冠軍。（圖／台東農改場提供）

▲ 林沛縈榮獲本屆「鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」冠軍。（圖／台東農改場提供）

記者楊鈞典／台東報導

為推動作物健康管理之觀念，引導農友生產安全且高品質之鳳梨釋迦果實，行政院農業委員會台東區農業改良場於本(109)年2月舉辦「2020鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」。本屆競賽共有38位農友參加，經果園評鑑及果品評鑑兩階段激烈競爭後，得獎名單於今日出爐，由林沛縈奪得冠軍，林信宇及林詔紅拿下亞軍，潘信福、易川旗、李俊儀獲得季軍，另有6位農友入選優等獎。每位得獎農友不僅具有精湛的栽培技術，且重視生產過程中的風險管理與生態維護，因此能自群雄中脫穎而出，奪下佳績。

▼ 評鑑得獎者合影。（圖／台東農改場提供）

▼ 評鑑得獎者合影。（圖／台東農改場提供）

台東農改場場長陳信言指出，鳳梨釋迦優質果園評鑑已邁入第5屆，為了強調食品安全的重要性，評鑑流程也由過去的「果品初選、果園複選」，調整為「果園優先、果品複選」，因此評審委員先實地訪查果園的管理情形後，選出優質的果園，再進行果品評比。本年也將產銷履歷驗證、全球良好農業規範、友善耕作認證及有機驗證等納入評分項目之一，鼓勵農友強化安全管理與重視環境永續。

本屆競賽邀請台灣大學、中興大學、嘉義大學、文化大學及台東專科學校等5位教授擔任評審。競賽第一階段為果園評鑑，評審委員針對果園的園相、設施規劃、植株健康及衛生管理等項目進行評分，並仔細審查病蟲草害防治紀錄與肥培管理紀錄等，現場同時逢機採果送臺東大學進行農藥殘留檢測，最後選出24位入圍農友進入第二階段的果品評鑑。入圍農友需提供8粒裝的果品1箱(6公斤)進行評比，由評審就果品的外觀、重量、果型、色澤及農藥檢測結果進行評分，最終加總果園及果品成績，選出今年果園評鑑的前12名優勝者。

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