第6號米克拉颱風逼近　高雄農改場籲做好防災準備

▲颱風來襲，農委會高雄區農改場籲請農友加強防範，降低損失 ，圖清除溝渠。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

根據中央氣象局最新氣象資料警報，今年第6號颱風「米克拉」目前在鵝鑾鼻西南方海面向北移動，由於颱風及外圍環流的影響，今明10、11兩日恐有強風及豐沛的雨量。高雄區農業改良場籲請農友密切注意氣象局最新預報資訊，適期及時採收已近成熟的農作物，做好防災準備工作，加強植株及設施固定，徹底清理田間排水孔，確保排水通暢，以降低強風及降雨可能帶來的損害。

▲黑網在颱風前卸下、颱風後再覆蓋。

高雄農改場戴順發場長提醒農友，颱風及瞬間強降雨等劇烈天氣，容易造成農作物倒伏、折損，葉片、花與果實損傷及掉落，因此風雨來襲前須做好防範措施，以減少損失。

高屏地區低窪果園需防範田區浸水，並清理園區殘枝、落果，忌淹水的木瓜及鳳梨田區，應檢查園區排水溝是否需要重新挖深，以確保排水順暢，避免造成植株衰亡或腐爛。已覆蓋黑網進入催花期的蓮霧果園，應避免長期浸水造成根系衰弱，並隨時注意颱風動態，若果園所在位置即將受強風影響，應先撤下黑網，待天氣回穩後重新覆蓋。

蜜棗及木瓜簡易網室應加強固定，防範植株及設施設備損壞。果樹園區於強降雨前或果園浸水後應避免於土表灑施肥料，以免加重衰弱根系的負擔，嚴重時可能造成植株黃葉死亡，若有補充肥料的需要，宜暫時先以葉面施肥方式補充。蔬菜園除了應加強田區排水溝渠的疏通，已達採收成熟度的各類蔬菜作物應儘快採收，減少災害損失。

水稻方面，目前高屏地區多屆分蘗盛期，應維持排水系統暢通，避免積水情形。花卉方面，加強設施維護及露地栽培排水。而強風豪雨過後易造成作物傷口，增加病原菌侵染機率。紅龍果果實雨後易出現濕腐病，謝花後應清除花瓣，以降低發病率。另柑桔潰瘍病、番石榴炭疽病、黑星病、瘡痂病、疫病；木瓜根腐病、疫病等，也需加以防範。

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