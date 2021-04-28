影／石門水庫集水區降雨5.2毫米！　鄭文燦：超前部署「備戰橙燈」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市28日普降甘霖，市長鄭文燦在市政會議後受訪表示，已委請各單位盤點戰備水井、一定要讓所有備援水井完成造冊列管，完成水質監測，同時要設置取水設備，希望在3週內全部完成，石門水庫有效蓄水量僅剩20%左右，進入橙燈可能性非常大，請各單位要超前部署，地下水與臨時水塔一定先準備好。

▲桃園市長鄭文燦28日受訪時表示，雖然今天桃園地區普降甘霖，但石門水庫蓄水量僅剩20%，已委請各單位超前部署，盤點各備援水井與地下水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地區28日普降甘霖，石門水庫蓄水量僅剩約20.8%。（圖／翻攝自桃園市政府觀光旅遊局即時影像）

據北水局指出，石門水庫27日晚間集水區累積雨量達5.2毫米，主要集中在高義、巴陵、嘎啦賀等地區，是最近20天以來降雨最多的一次，28日上午6時過後再下雨，早上8時前集水區10個觀測站除了霞雲、池端各有0.5毫米，其他觀測站還沒有降雨紀錄，但水庫壩頂即時影像可以清楚看見降雨，有助於人工增雨。

鄭文燦指出，今天特別請區公所特別盤點所有戰備水井，包括農業區過去準備的灌溉水井，公園所的戰備水井，一定要讓備援水井完成造冊列管，完成水質監測，同時要設置取水設備。

▲桃園市長鄭文燦強調，因應水情即將進入橙燈，已要求各單位做好盤點備援水井準備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園市有超過600個社區取水點的水塔，希望在3個禮拜內全部完成盤點，等到水情進入橙燈時，市府會全面啟用這些地下水備援計畫，雖然目前還未進入橙燈，但石門水庫有效蓄水量僅剩20%，進入橙燈可能性非常大，所以請各單位都要超前部署，地下水與臨時水塔，一定要先行準備好。

根據北水局資料顯示，石門水庫有效蓄水量在28日上午11時許約為20.8%，約為4221.78萬噸，比27日下降約0.47%，希望今明兩天的降雨能讓水庫蓄水止跌回升。

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