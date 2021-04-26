鄭文燦變「北桃通勤族」2022選首都市長？　賴清德：他是位好市長

▲副總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

桃園市長鄭文燦近來的行程密集出現在台北市，幾乎成為「北桃通勤族」，這也被黨內認為是在佈局選戰。對此，副總統賴清德26日上午受訪時，被問及鄭文燦參選台北市長的可能時表示，鄭文燦在桃園市政很成功，是一位好市長，也是優秀人才，他相信黨內會有好的安排。

攤開鄭文燦的近期的行程，除了桃園之外，也積極往台北跑，一週起碼3至4次會在台北露臉，甚至讓台北市長柯文哲的老婆陳佩琪一度在臉書開酸，說「鄭文燦又來了」。

對於鄭文燦近來「北桃通勤族」的行程，讓黨內派系評估，雖然他被看好挑戰2024總統大位，但目前還缺少全國知名度，而新系內部認為2022競選首都市長，也可能是他合適的下一步。

對此，同樣被視為2024總統大選熱門人選的賴清德，26日上午接受媒體訪問時，就被問及鄭文燦參選台北市長的看法。他說，鄭文燦在桃園市政很成功，是一位好市長，也是優秀人才，他相信黨內會有好的安排。

另外，面對8月公投，民進黨將在5月份啟動下鄉說明會，而賴清德也將成為重量級講師。對此，賴清德表示，他因為身為副總統，有責任幫忙說明宣傳，所以黨目前進行的國政說明會，他會盡可能到地方做充分說明，希望得到民眾支持。