男大生玩「聲音交友」軟體　誘她自拍壞壞照...少女母氣炸報警！

▲楊姓男子使用「聲音交友軟體」結識15歲少女，竟引導她自拍裸露拍照供他觀賞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者黃宥寧／台北報導

北市楊姓男大生，在「聲音交友」軟體結識15歲少女，但他竟要求少女以手機自拍裸露照片，透過通訊軟體LINE傳送供他觀賞。少女母親將手機拿來看察覺有異並報警處理。士林地院依違反兒童及少年性剝削處1年8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，提供40小時義務勞務及3場法治教育課程。

楊男於去年1 、2 月間，透過網路交友軟體「音覓」結識15歲少女芃芃（化名），2人互加通訊軟體「LINE」聊天。豈料楊男竟在年2月初到同年3月初，不斷傳傳送引導芃芃自拍裸露身體照片內容的訊息。

芃芃處懵懂無知階段，並乖乖聽楊男的話，在自家以手機自拍裸露內褲、胸部、性器的猥褻照片共17張，以LINE傳給楊男觀賞。芃芃媽媽察覺女兒有異，並將她手機拿過來，才知道女兒遭誘拐拍攝裸露照片憤而向警局報案。

合議庭認楊男明知芃芃未滿18歲，竟引誘她自拍猥褻照片，對芃芃身心健康與人格發展戕害程度非輕，但考量他未將照片散布或提供他人觀賞，且照片數量也不多；審酌他與芃芃父母達成和解並給付賠償金，犯後深具悔意，夜間部大學生，白天在便利商店打工予以減刑。

依引誘使少年製造猥褻行為的電子訊號罪，處有期徒刑1年8月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定之日起1年內，向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時的義務勞務，及接受法治教育課程3場次。

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