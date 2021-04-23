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社會 社會焦點 保障人權

8月嬰癱軟失明！恐怖保母稱幫做伸展反控毀謗　家長淚：有良心嗎

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區領有合格證照62歲蕭姓保母，受託照顧8月大男嬰，短短8天男嬰疑遭不當照料導致腦水腫，併發癲癇、腦萎縮等症狀，終身看不見成視多障人士，蕭女被依業務過失致重傷害罪起訴。23日法院開庭，蕭婦否認有不當照顧，男嬰母親面對保母說詞反覆，淚訴「我的兒子永遠無法看見父母親的臉，只能用聲音觸覺感受...」，痛斥保母「還有良心嗎？」

▲▼8個月大寶寶疑遭保母搖晃。（圖／張承恩父母提供）

▲南港8個半月大張小弟，送到保母家短短僅8天，疑遭施虐導致終身成視多障人士，父母親心碎不已。（圖／張小弟父母提供）

執業25年的62歲的蕭婦從2019年2月11日起，受張姓父母委託，每個禮拜一到禮拜五的早上7點半，到下午5點半，在家中照顧男嬰10個小時， 2月20日下午約4點左右，蕭婦在餵食男嬰時，男嬰突然往後仰倒，頭碰到安全軟墊，當時男嬰就出現哭鬧、嘔吐的情形，但保母竟沒緊急送醫。

傍晚5點50分，張父就前來接兒子時，保母卻是以「以手固定男嬰腋下直立式」交給張父。張父當下見到小孩軟趴趴的模樣，保母竟只回「他下午有吃副食品有吐了一點」。張父將孩子帶回家後發現兒子一直昏睡「叫不醒，四肢癱軟」，趕緊送醫。

▼因保母不當照顧延誤就醫，導致張小弟小小身軀插滿管子，讓父母痛心不已。（圖／張小弟父母提供）

▲▼南港蕭美智疑施虐。（圖／記者黃宥寧攝）

醫院根據腦部斷層等診察發現，男嬰因頭部撞擊或搖晃，腦部受到重衝擊，造成硬腦膜下血腫併癲癇，並有後續腦部萎縮併發症，導致「動作發展遲緩」、「雙側性皮質性失明」、「交通性水腦症」等重傷害。

法院23日開庭，蕭婦在律師陪同下，否認有過失。法官問做伸展動作對小朋友有幫助嗎？蕭婦辯護人則表示，蕭婦曾在彭婉如基金會擔任過相關對於小朋友伸展運動的指導員，所以給予張小弟的一些肢體活動都是有經過訓練，將聲請函詢基金會做伸展是否對小朋友有幫助。

張小弟母親聽見蕭婦否認犯行，難過向法官請求「以一個母親身分」給予她3到5分鐘做補充。她難過說，蕭婦從事發開始到現在一句道歉都沒有，並批蕭婦為什麼要超收？而她上網PO文，還遭反告妨害名譽，對方甚至上訴了4次，根本想致她於死，導致她心力交瘁，對方所為根本就是對她的「無形追殺」！

不僅如此蕭婦說詞反覆，調解時不出現甚至叫兒子來惡言相向，還恥笑張小弟父母不懂法律，甚至為了這件案子急著脫產，將名下財產贈與訴外人，相當可惡！

蕭婦除了超收張小弟，甚至還照顧自己2個小孫子，及2名受託小朋友。張母聲淚俱下「我的兒子因為妳的貪心、疏忽及欺騙，導致他終身成視多障人士」，甚至哽咽說「我的兒子未來無法看見父母親的臉，只能用聲音和觸覺來感受，更不用說未來的教學、交友及學習...」

▼張小弟終身成視多障人士，無法求學面對他的是各種復健，稚嫩臉龐流露出復健時帶來的不舒服痛苦的神情。（圖／張小弟父母提供）

▲▼南港蕭美智疑施虐。（圖／記者黃宥寧攝）

心碎張母想到蕭婦冷漠看著她兒子因為不舒服逐漸沒力氣竟不作為，不禁激動問「為什麼妳的孫子好好活著，我的兒子要受這些折磨，才去短短8天卻變成這樣...」庭後，蕭婦與律師步出法院面對記者提問及拍攝，她不發一語，她的律師還嗆記者「不要再拍！」將手舉起來護住蕭婦不讓拍，並質疑記者違反《個資法》。

▼蕭婦在律師陪同下步出法院，面對記者提問不但不回應，律師甚至憤怒甚至喊不准拍。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼蕭美智。（圖／記者黃宥寧攝）

曾擔任幼教老師的張母淚流滿面向記者說，和我兒子同年齡的孩子可以在外面蹦蹦跳跳玩耍，上學時開心坐上娃娃車，而我的兒子卻只能坐上復康巴士。不僅如此，蕭婦因超收及虐兒遭撤照，竟高調仍在住家外懸掛「合格證照」。

▼2月22日遭撤照的蕭婦住家外的托嬰招牌仍還在，但依台北市社會局規定必須將招牌拆除。（圖／張小弟父母提供）

▲▼蕭美智。（圖／張小弟父母提供）

由於將函詢基金會及台大醫院，法官最後諭知全案將先做醫療鑑定，擇期再開庭。

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