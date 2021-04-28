已婚瓦斯工誘少女「去廁所拍給我」　向家長求饒賠2萬獲緩刑

▲新北謝姓已婚瓦斯工，於臉書社團結識14歲少女，竟要求少女拍胸部照，遭士林地院依違反兒童及少年性剝削防制條例處1年10月、緩刑4年。（示意圖／翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北謝姓已婚瓦斯工，於臉書社團結識14歲少女，並傳「你只會跟我那個嗎」及「妳去廁所拍胸部給我」等語，引誘少女自拍裸露身體照片給他觀賞。士林地院審酌謝男坦承犯行，已賠償少女母親2萬元達成和解，依違反兒童及少年性剝削防制條例處有期徒刑1年10月。緩刑4年，緩刑期間付保護管束向公庫支付10萬元及40小時義務勞務。

謝男於2019年6月間臉書社團結識14歲少女莎莎（化名），在7月中旬時登入臉書與莎莎聯繫。不懷好意的他竟連續傳「你只會跟我那個嗎」、「你想跟我在一起嗎」及「妳去廁所拍胸部給我」等語，引導莎莎自拍裸露照片給他看。

莎莎聽話並拍了4張裸露胸部照片再透過臉書對話送給謝男看，莎莎母親覺得女兒怪怪並察看對話，發現謝男竟不斷傳送不堪入目的話給自己女兒，憤而向警局報案。

謝男於審理時坦承不諱，合議庭認他明知莎莎未滿18歲，思慮未成熟竟引誘莎莎拍攝裸露身體的數位照片供他觀覽，以滿足個人私慾，影響莎莎身心的健全發展，但他已於偵查時賠償莎莎母親2萬元達成和解，也無將裸露照傳送給予他人觀賞。

審酌謝男從事送瓦斯工作、月薪約4至5萬元、已婚、尚有父、母親、配偶及女兒待扶養，加上他未有前科，僅因一時失慮犯錯，仍依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年10月。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，且禁止對莎莎實施性剝削之不法侵害行為，並向公庫支付新臺幣10萬元，及提供40小時義務勞務和接受法治教育課程2場次。

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