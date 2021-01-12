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國小惡狼師性騷多名女童！多次襲胸還逼角落問：親一下？

▲桃園市歐姓男子前年9月起利用擔任國小導師機會，趁機利用與女童獨處時間襲胸摸下體，共有11名女童受害。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園歐性狼師二審遭判5罪，重判9年。此為示意圖。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園國小男老師歐姓男子，在2018年10月中起到11月底，短短1個半月的時間內，對班上多名女學生性騷擾。多次藉機擁抱、親臉，並將手伸進衣服內撫摸女童胸部，還有一次將某位女童逼到角落，問：「可不可以親一下？」被害女童紛紛申訴，全案爆發。一審將歐男判刑7年，上訴後，高院二審改將他重判9年。可上訴。

歐男（44歲，未婚）案發後已遭校方停聘，而檢警調查發現，他在桃園某國小任職25年以上，他在案發前的2016年、2017年間，原本擔任中年級班導師，他帶的學生升到5年級後，因與歐男關係良好，還會回歐男的中年級教室中找歐男說笑、聊天，沒想到歐男竟趁機伸出狼爪。

判決指出，多位女學生提出指控，稱回來找歐男時，歐男會趁著擁抱時，突然將手伸進自己衣服裡，有時還繼續伸入內衣碰胸部，或是隔著衣服搔癢肚子或觸摸下體，甚至突然偷親她們臉頰、嘴唇等，還有人說被歐男抱到大腿上，再由腋下將手探入摸胸。還有一名女童指稱，某次期中考上午前，在資源回收教室遇到歐男，歐男將她逼到角落，問她「可不可以親一下？」，然後就強吻她。檢方根據被害女童們的供詞，對歐男提起公訴。

法院審理時，歐男否認犯罪，辯稱從未跟學生單獨相處或肢體接觸，更說自己在學校得罪許多人，這些學生受到其他老師影響，才會對他進行不實指控。但一審法院不採信，認定歐男性騷擾11名女童、成立16次罪行，將他判刑7年。

案經上訴，高等法院二審審理後，改認定歐男犯下5次「加重強制猥褻罪」，重判有期徒刑9年；另外一審認定的11次性騷擾罪行，二審認為查無實證可以證明有罪，這部分論以無罪。本案可上訴。

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