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社會 社會焦點 保障人權

狼師20年涉染指31女生　校長拔官記大過20人懲處...主任不服申訴

▲台南市張姓狼師校園違反性平案調查懲處案，教育局以相關人員隱忍縱容20年，20人遭懲處3人已退休追考績獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市張姓狼師校園違反性平案調查懲處案，教育局以相關人員隱忍縱容20年，20人遭懲處3人已退休追考績獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市張姓狼師教學20年涉性侵、性騷擾31名學生，被法院判刑4年10月，台南市教育局硬起來，2020年底針對本案隱匿縱容部分提出懲處，總計共20人員遭受懲處或改核當年度考績，那拔國小許姓教導主任不服，認為他有查處此案卻被處分最重而向教育局提申訴，對此教育局表示，尊重申訴權利。

▲台南市張姓狼師校園違反性平案調查懲處案，教育局以相關人員隱忍縱容20年，20人遭懲處3人已退休追考績獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市張姓狼師懲處案中，那拔國小許姓教導主任因被記5小過、罰15萬元還挨告瀆職，他深感不服而向教局提出申訴，認為他是狼師所教2校中，唯一查辦狼師的教職員，他將查辦進度都有報告校長、回報督學，家長也有報警，他因聽取長官指示未用書面報告，變成要承擔所有過失！而他校輕忽未查未報，受到的究責竟相對較低，令他難以接受。

並指因校長、督學隱匿且都退休，他竟成代罪羔羊，認為懲處不公，為捍衛清白堅持申訴，目前已成功申訴撤回3小過，但行政裁罰、瀆職官司仍待司法還他清白。台南市教育局表示，本案依調查結果懲處，尊重當事人申訴的權利。

▲台南市張姓狼師校園違反性平案調查懲處案，教育局以相關人員隱忍縱容20年，20人遭懲處3人已退休追考績獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，全案因歷時長達20年，部分當事人及證人已離校多年，甚有已退休者，且法令多經更迭，增加調查難度。惟全案經該局籌組調查小組，分三階段進行訪談，終於完成全案調查程序，並懲處在案。總計記1大過者6名包括1名前校長、記過5次1名、記過2次1名、記過1次2名、申誡2次5名、申誡1次2名，共計17人遭懲處，另有3人因已退休，逾懲處時效，因此重行改核當年度考績，並追回考績獎金。

教育局表示，本案行為人張員所犯情節重大，於去年度案發後立即啟動調查並完成解聘通報全國不適任教育人員，同時撤銷該員曾獲之資深優良教師獎勵，追繳獎勵金及獎狀。而此案經台南地檢署起訴、台南地院審理，確認犯案情節屬實，該員遭判刑4年10個月。另因本案歷時多年，且經舉報疑似於前學校已有發生性平事件遭隱匿未通報，亦未依相關機制處理之情事，為釐清該員轉任至次一學校時，該校有無相關行政疏失，教育局亦遴請外聘專家學者組成調查小組深入調查釐清。

有關行政人員違失的部分，因橫亙兩校，且相關行政人員輪動幅度相當大，本案於調查時，依發生案件之調查結果順序及時間區分為三階段進行調查，第一階段調查為2010年至案發時期，經調查小組調查結果，認定該校對性平教育知識掌握不足，且對校內空間管理鬆散，顯有疏失，除原任校長降調教師職、記1大過，校內其他人員共核予記過2次人員1名、記過1次人員2名、申誡2次5名、申誡1次1名，共計10名。

第二階段部分，則為張員於前一所學校任教時期，經調查確認當時督學、校長及行政人員，知悉疑似性平事件未通報，亦未依法處置，經調查小組認定該案違失情形，核予督學1大過，另校長已退休多年，逾懲處時效，改核其當年度之考績，行政人員則分別依違失事項予以記過5次之處分。

▲台南市張姓狼師校園違反性平案調查懲處案，教育局以相關人員隱忍縱容20年，20人遭懲處3人已退休追考績獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第三階段部分，則為張員調校後至2010年期間，查當時之校長及行政人員，知悉校內有其他疑似性平及體罰事件，並未依法通報及處理，核有相關違失，總計懲處人員1大過4名、申誡1次1名，共計5名，另有2位人員因已退休，逾懲處時效，因此重行改核當年度考績，並追回其考績獎金。

據了解，台南張姓國小教師被控近20年涉性侵、性騷案，案件多達32件，目前只有1件被判有罪，台南地院指出，張姓教師被控對女學生性侵之事，2019年初因市議員質詢教育局長才被揭露，當時統計張姓教師涉性侵、性騷案32件，其中受害學生人數31人，惟台南地院審理該案，該案檢察官僅就其中10名受害學生被性侵害部分提起公訴，法院基於不告不理原則，不得就未經起訴之犯罪審判，僅能就起訴事實為審理。

針對被告所涉對「10名被害女學生」以撫摸下體及親吻臉頰、嘴巴的方式進行強制猥褻，被檢方公訴部分審理後，認僅其中1名學生遭被告性侵害10次部分成罪，其餘9名學生被性侵害部分，因證據不足而為無罪之諭知。

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