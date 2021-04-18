正妹藝術家插畫詮釋「縮頭龜哲學」！內向是種獲得能量的方式

▲視覺藝術家Ton Mak。（圖／flabjacks.com）

記者林育綾／綜合報導

藝術家Ton Mak曾出版圖文書《樹懶的逆襲》受到歡迎，也曾與Nike、蘋果、樂高等知名品牌合作，作品在世界故地博物館、畫廊展出，如今再度出版《縮頭龜的逆襲》，以插畫重新詮釋「內向」，在社會普遍勉強「裝熟尬聊」時，她認為像烏龜一樣縮進殼裡，更心安自在，「比較慢熟、溫吞，不代表沒有自己的聲音，只是慣用自己的方法來表達」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《縮頭龜的逆襲》是一本獻給「內向者」、「慢活系人類」的圖文書。（圖／時報出版）

《縮頭龜的逆襲》是一本獻給「內向者」、「慢活系人類」的圖文書，主角是一隻「緩慢系萌龜」，處世之道不疾不徐、不卑不亢、不屈不撓，雖然沒有令人亮眼的爆發力，但對於熱中的事物，卻有龜兔賽跑一般的持久力。

另外安靜的烏龜，在團體中像是穿上「隱形斗篷」一樣；而回到自己的空間裡，有豐沛的想像力，善於發掘獨處的樂趣；單機作業的自在也令牠們工作起來特別有效率，內心是一個與外表截然不同的世界。

▲《縮頭龜的逆襲》是一本獻給「內向者」、「慢活系人類」的圖文書。（圖／時報出版）

其中提到「內向的人喜歡按照自己的步調，慢慢理解和消化周遭世界」，圖文創作者刷比也有感說，「過去過去我們認為『內向』就是害羞、在人前不敢說話，但現在更常見的說法是，內向與外向的差異在於這兩類人獲得能量的方法。內向的人不一定無法與人社交，但是比起社交，他們在獨處的時候更快樂或滿足⋯」。

▲象徵內向者的縮頭龜，有豐沛的想像力，善於發掘獨處的樂趣。（圖／時報出版）

圖文作家啊宣ASUAN也說，「內向的我們，常常覺得社交是一件疲乏的事，有時也會很想躲進屬於自己的小空間。不過，慢慢來也沒關係，照著自己喜歡的步調走，享受一個人獨處的時光、也享受適當且舒服的交友圈。雖然我們很慢熟，但只要熟起來，都是很重要的好朋友。



她也稱讚，「作者可愛的插圖配上簡單而中肯的文字，句句寫進心坎裡，是一本很療癒、很放鬆的書，心中彷彿獲得了暖暖的能量」。

▲《樹懶的逆襲》主角療癒系樹懶，也友情客串內向者應援團。（圖／時報出版）

Ton Mak目前是一位文字與視覺藝術家，她將筆下的塗鴉與插畫構成了一個名為FLABJACKS、裡頭住著各種想像生物的世界，每一個FLABJACK都有屬於自身的獨特故事。而在新書《縮頭龜的逆襲》當中，《樹懶的逆襲》主角療癒系樹懶，也將友情客串內向者應援團。

▲《縮頭龜的逆襲》是一本獻給「內向者」、「慢活系人類」的圖文書。（圖／時報出版）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來