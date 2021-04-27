達悟族飛魚季特展　近距離感受Discovery紀錄完成的拼板舟

▲展覽館内可透過拼板舟認識蘭嶼的海洋文化美學。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

每年2月開始飛魚隨著黑潮洄流到蘭嶼海域，也代表蘭嶼的達悟族人要開始進入了每年最重要的飛魚季。台東TTstyle原創館（波浪屋）將於4月30日起於館內3樓12號店達悟族人創辦的「群拼板舟工作室」共同規劃「嗨～飛魚來了！Mivanwa no Tao飛魚季特展」，呈現達悟族的飛魚季文化。

▲▼民眾可近距離感受達悟族傳統拼板舟的力與美。



「飛魚季」，是蘭嶼達悟族人最重要的一件盛事，每到了飛魚季節，部落裡的生活節奏也跟著開始忙碌了起來，展覽裡呈現達悟族人與海共生的最美麗祭典，透過拼板舟認識蘭嶼的海洋文化美學，以及達悟族吃魚如何分辨男人魚、女人魚及老人魚，以及順應熱帶海洋型氣候及海島生活發展出的藍白色樸實的傳統服飾。另外也展出飛魚季期間的照片，拼板舟製作紀錄影像，以及現今少見的傳統拼板舟顏料及素材。





此次「群拼板舟工作室」負責人張馬群老師，是來自蘭嶼知名的拼板舟造舟家族，選擇在波浪屋內開設工作室，就是希望能將達悟族的傳統文化讓更多的民眾可以認識。展覽期間內，他也將特別提供一艘別具意義的3人拼板舟於波浪屋1樓廣場展出，這艘拼板舟是由張馬群老師與其子張世凱在Discovery頻道拍攝紀錄下共同完成，代表著傳承，同時藉由這艘拼板舟呼籲國人重視海洋資源及環境保護的重要性。



「嗨～飛魚來了！Mivanwa no Tao展覽」展期自4月30日（星期五）至5月30日（星期日）於波浪屋3樓12號店，並訂於30日下午3點舉辦開幕活動，將邀請張馬群分享蘭嶼飛魚及拼板舟文化，現場也將提供手繪蘭嶼獨木舟的體驗活動，另外展出期間內，凡於波浪屋消費滿100元，即可獲得飛魚祈福卡，歡迎對原住民族文化有興趣的朋友們到波浪屋認識原民族特有的文化！

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